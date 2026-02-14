Ministrul de externe al Chinei le-a spus diplomaților UE să nu dea vina pe Beijing pentru problemele economice și de securitate ale blocului

Ministrul de externe al Chinei le-a spus omologilor săi din Franța și Germania că Beijingul nu este de vină pentru problemele economice și de securitate ale Europei, în timp ce a pledat pentru o cooperare mai strânsă la un summit de la München, potrivit AFP.

Wang Yi (foto) a făcut aceste declarații în cadrul unei întâlniri cu ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot și cu omologul său german Johann Wadephul, în marja Conferinţei de Securitate de la München, vineri.

El a încercat să promoveze China drept un partener de încredere al Uniunii Europene, într-un moment în care blocul încearcă să își reducă dependența atât de Beijing, cât și de un Washington tot mai imprevizibil.

„Dezvoltarea Chinei reprezintă o oportunitate pentru Europa, iar provocările Europei nu provin din China”, a declarat Wang, potrivit unui comunicat transmis de ministerul chinez de externe.

Europa trebuie să „adopte o politică rațională și pragmatică față de China”

Avertizând că „unilateralismul, protecționismul și politica de forță” sunt în creștere la nivel global, el a spus că speră ca Europa să „adopte o politică rațională și pragmatică față de China”.

„Cele două părți sunt parteneri, nu adversari; interdependența nu este un risc; interesele interconectate nu reprezintă o amenințare; iar cooperarea deschisă nu va afecta securitatea.”

Întâlnirea a avut loc pe fondul tensiunilor comerciale dintre cele două mari economii și al disputelor legate de ceea ce UE consideră a fi sprijinul Chinei pentru războiul Rusiei în Ucraina.

UE încearcă să își reducă dependența de China pentru bunuri strategice precum pământurile rare, dar și să reechilibreze o relație comercială în care înregistrează un deficit semnificativ față de a doua cea mai mare economie a lumii.

În ultimii ani, cele două părți au avut divergențe din cauza exporturilor chineze de vehicule electrice, care amenință industria auto europeană și despre care Bruxellesul susține că beneficiază de subvenții incorecte, precum și din cauza tarifelor impuse de China asupra unor produse din UE, de la brânzeturi la coniac.

Wang a îndemnat Germania și Franța să contribuie la „o direcție clară pentru dezvoltarea relațiilor China–Europa”.

Într-o întâlnire separată cu Wadephul — tot vineri — Wang a prezentat cooperarea economică și comercială drept „piatra de temelie a relațiilor China–Germania”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe.

Wang s-a întâlnit și cu ministra britanică de interne Yvette Cooper, spunându-i că Beijingul și Londra ar trebui să „exploreze mai mult potențialul de cooperare”, cele două părți discutând totodată despre Ucraina și Iran.

Wang s-a întâlnit și cu secretarul de stat american Marco Rubio

De asemenea, Wang s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul pregătirilor pentru o vizită planificată a președintelui Donald Trump la Beijing, în aprilie.

Wang a cerut ca anul 2026 să fie unul în care China și SUA să avanseze către respect reciproc, potrivit agenției de presă de stat chineze Xinhua News Agency. Cele două părți au convenit să consolideze dialogul și cooperarea în diverse domenii și să promoveze dezvoltarea stabilă a relațiilor, a relatat Xinhua.

„Atât timp cât susținem egalitatea, respectul reciproc și reciprocitatea, putem găsi soluții pentru a răspunde preocupărilor fiecăruia și pentru a gestiona corespunzător diferențele noastre”, l-a citat Xinhua pe Wang.

Întâlnirea a avut loc în contextul pregătirilor pentru vizita programată a lui Trump în China, pentru un summit cu președintele Xi Jinping, în aprilie. Cei doi lideri au discutat telefonic săptămâna trecută despre comerț și puncte sensibile geopolitice, inclusiv Taiwan.

Oficiali de rang înalt din Washington au vizitat China săptămâna trecută și au discutat pregătirile pentru „următoarea întâlnire la nivel înalt privind comerțul SUA–China”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, pe rețelele sociale. Piețele financiare se așteaptă la o intensificare a dialogului între cele două părți, pentru a semnala o stabilitate sporită a relațiilor bilaterale. Optimismul a contribuit la aprecierea yuanului chinez în tranzacțiile offshore din această lună.

