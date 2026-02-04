Ministrul Cseke Attila: Un sfert din primării nu vor trebui să reducă niciun post ocupat

Un sfert dintre administrațiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector, a declarat marți, la Botoșani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.

Potrivit acestuia, această situație se regăsește la autoritățile locale „care și-au gestionat eficient resursa umană și a căror organigramă nu este plină”.

„Din sistemul pe care noi îl propunem prin pachetul pentru administrație, o pătrime din UAT-uri (n.r. – unități administrativ-teritoriale) nu vor trebui să își reducă niciun post ocupat. Înseamnă că se poate și altfel, înseamnă că sunt instituții, autorități locale, primării care și-au gestionat eficient resursa umană și a căror organigramă nu este plină. Acolo unde organigrama este plină sau aproape complet ocupată, sigur vor trebui făcute reorganizări, în sensul reducerii inclusiv a unor posturi ocupate. Este un sistem corect gândit de către coaliție, de către Guvern, pentru că statul trebuie să își reducă cheltuielile”, a afirmat Cseke Attila, citat de Agerpres.

Guvernul României și coaliția de guvernare au negociat și avansat un pachet de reformă a administrației publice care vizează reducerea cheltuielilor cu personalul și reorganizarea aparatului administrativ, atât la nivel central, cât și local. Proiectul publicat de Ministerul Dezvoltării prevede printre altele diminuarea cheltuielilor bugetare cu peste 3,3 miliarde lei în 2026, reducerea cu 25 % a posturilor în instituțiile prefectului, cu 30 % a posturilor din unitățile administrativ-teritoriale și ajustarea personalului din poliția locală în funcție de numărul de locuitori, precum și eliminarea a peste 6.000 de posturi de consilieri personali. De asemenea, sunt incluse măsuri pentru majorarea veniturilor locale prin extinderea bazei de impozitare, inclusiv taxe mai mari pentru clădirile fără autorizație de construcție.

Reforma urmărește și o scădere cu circa 10 % a cheltuielilor de personal în administrația publică centrală și locală, potrivit acordurilor de coaliție, ceea ce ar afecta peste 13 000 de posturi ocupate la nivel național, și include posibilitatea reducerii cu până la 30 % a posturilor în unitățile administrativ-teritoriale, cu un mecanism de „frână” de 20 % pentru a limita impactul direct asupra angajaților deja ocupați. Guvernul intenționează să adopte aceste reforme prin angajarea răspunderii în Parlament înainte de aprobarea bugetului pe 2026.

***