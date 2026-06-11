Criză la Londra: ministrul Apărării demisionează din cauza subfinanțării armatei, amplificând presiunea asupra premierului Keir Starmer

Ministrul britanic al Apărării, John Healey (foto), a demisionat joi, nemulțumit că planurile guvernului de a majora cheltuielile pentru apărare în următorii ani sunt insuficiente. Demisia, depusă neașteptat, pune o presiune suplimentară asupra premierul Keir Starmer.

Secretarul britanic al apărării, John Healey, și-a publicat scrisoarea de demisie, părăsind funcția pe fondul unei dispute privind planurile de cheltuieli militare pentru următorii ani, scrie Deutsche Welle.

Demisia neașteptată sporește presiunea asupra prim-ministrului britanic Keir Starmer, care se află sub focul criticilor și care, în ultimele săptămâni, părea să fi trecut de ce era mai rău în ceea ce privește o potențială provocare la adresa conducerii Partidului Laburist.

Ministerele britanice ale Apărării și Finanțelor au purtat discuții intense timp de luni de zile cu privire la ritmul de creștere a cheltuielilor pentru apărare în următorii ani.

Conflictul opune finanțele publice tensionate și previziunile de creștere anemice obiectivelor NATO de a continua creșterea cheltuielilor europene pentru apărare.

John Healey: „Planul de Investiții în Apărare (DIP) pentru cheltuielile până în 2035″, insuficient

Healey, un aliat apropiat al lui Starmer, și-a început scrisoarea de demisie spunând: „Aceasta este o scrisoare pe care nu m-am așteptat niciodată să o scriu și o fac acum cu mare reticență.”

El s-a declarat mândru de creșterile rapide ale cheltuielilor de apărare ale Regatului Unit, dar afirmă că ultima înțelegere privind un Plan de Investiții în Apărare (DIP) pentru cheltuielile până în 2035 „este cu mult sub ceea ce este necesar pentru apărare și pentru țară în acest moment periculos”.

Majorările preconizate până în 2030 sunt neglijabile în comparație cu cheltuielile deja garantate până la sfârșitul anului 2027.

În pofida „amploarei provocării și a cerințelor crescânde în materie de apărare”, îi spune Healey lui Starmer, „dumneavoastră nu ați fost în măsură, iar Trezoreria nu a fost dispusă, să alocați resursele de care națiunea are nevoie pentru a apăra țara în acest moment de amenințări crescânde”.

Obiectivul recent majorat al NATO pentru membri prevede ca aceștia să cheltuiască 3,5% din PIB pentru apărare până în 2035 ,pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina și al dorinței de lungă durată, dar tot mai intense, a SUA de a-și reloca o parte din resursele militare în Europa.

„Știi ce are nevoie apărarea”, i-a scris Healey lui Starmer în scrisoarea sa. „Ai susținut acest lucru cu tărie la Conferința de Securitate de la München, în februarie. Fără un DIP care să răspundă acestei situații, sunt nevoită să iau decizii care ar reduce gradul de pregătire al forțelor noastre și ar spori riscul pentru personalul aflat în misiuni, ceea ce ar putea face țara mai puțin sigură.”

DW: Demisia, ultimul lucru de care Starmer avea nevoie acum

Demisia survine în contextul în care Starmer se luptă să se mențină la putere în urma înfrângerilor din alegerile locale și regionale și a nemulțumirilor din cadrul Partidului Laburist.

Diverse eșecuri politice și schimbări de direcție, nu în ultimul rând scandalul legat de numirea lui Peter Mandelson, apropiat al lui Jeffrey Epstein, în funcția de ambasador al SUA, îi creaseră probleme lui Starmer încă înainte de înfrângerile majore suferite de Partidul Laburist la alegerile de la jumătatea mandatului.

Furia de la mijlocul lunii mai părea să se fi calmat oarecum în ultimele săptămâni, dar spectrul unei provocări la adresa conducerii din cadrul partidului său complică situația.

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