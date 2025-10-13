Ministrul Bogdan Ivan: România este una dintre cele 6 țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories. Statele care vor găzdui cele 19 locații

România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui o nouă fabrică AI – hub strategic dedicat dezvoltării inteligenței artificiale la nivel european, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

”România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories – huburi strategice dedicate dezvoltării inteligenței artificiale la nivel european.

Este o confirmare a direcției pe care România a ales-o și pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării: o economie bazată pe inovație, tehnologie și competențe înalte.

Am susținut acest proiect alături de Victor Negrescu, Mihnea Costoiu, Victor Vevera și Dragoș Vlad – o echipă care a crezut în potențialul României chiar și atunci când drumul părea dificil”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

RO AI Factory prevede o investiție de 50 de milioane de euro, coordonată de ICI București împreună cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și parteneri din mediul privat și asociativ.

Fabrica va susține transformarea IMM-urilor din utilizatori pasivi ai tehnologiilor în inovatori activi în domeniul AI

Fabrica de Inteligență Artificială din România își propune să transforme IMM-urile din utilizatori pasivi ai tehnologiilor în inovatori activi în domeniul inteligenței artificiale, prin prioritizarea serviciilor, formării și accesului la infrastructură.

Fabrica își propune să achiziționeze și să implementeze un supercomputer optimizat pentru inteligență artificială, să ofere un set cuprinzător de servicii care facilitează dezvoltarea AI, inclusiv acces la calcul de înaltă performanță (HPC), sprijin pentru dezvoltarea și instruirea modelelor AI, găzduirea spațiilor de date, biblioteci de algoritmi și instrumente pentru o inteligență artificială responsabilă și de încredere. Acest model integrat de servicii va asigura implicarea, contribuția și beneficiul unui spectru larg de actori români și europeni în cadrul RO AI Factory.

RO AI Factory va fi găzduită și co-coordonată la București de Institutul Național de cercetare-dezvoltare în Informatică – ICI București, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București (UPB), și va include ca parteneri în consorțiu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Național de cercetare-dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Asociația Transilvania IT (ATIT), Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială (ICIA), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Asociația Hub-urilor Românești de Inovare Digitală (RoDIH).

În cadrul apelului actual au mai fost selectate propuneri de fabrici AI din Cehia, Lituania, Țările de Jos, Polonia și Spania, potrivit Parteneriatului Comun European pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC JU), entitatea care gestionează inițiativa.

19 locații din întreaga Europă au fost selectate pentru a găzdui astfel de fabrici

Până în prezent, 19 locații din întreaga Europă au fost selectate pentru a găzdui astfel de fabrici de inteligență artificială.

În decembrie 2024, șapte țări au fost selectate pentru a găzdui primele AI Factories din Europa: Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Spania și Suedia. În martie 2025, EuroHPC JU a selectat alte șase AI Factories în Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Polonia și Slovenia.

EuroHPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking) este o entitate juridică și de finanțare care reunește Uniunea Europeană și țările participante pentru a coordona eforturile și a combina resursele, având ca obiectiv transformarea Europei într-un lider mondial în domeniul calculului de înaltă performanță (supercomputing).

Pentru a dota Europa cu o infrastructură de supercomputing de ultimă generație, EuroHPC JU a achiziționat deja 11 supercomputere, distribuite în întreaga Europă. Trei dintre aceste supercomputere EuroHPC se află acum în top 10 cele mai puternice supercomputere din lume:

JUPITER (Germania) – primul supercomputer exascale din Europa (locul 4 mondial)

LUMI (Finlanda) – locul 9 mondial

Leonardo (Italia) – locul 10 mondial

Oamenii de știință europeni, precum și utilizatorii din sectorul public și privat, pot beneficia de acces la supercomputerele EuroHPC prin intermediul apelurilor de acces EuroHPC, indiferent de țara în care se află, pentru a avansa cercetarea științifică și a sprijini dezvoltarea unui spectru larg de aplicații cu relevanță industrială, științifică și socială pentru Europa.

De asemenea, EuroHPC JU dezvoltă o infrastructură europeană de calcul cuantic, integrând diverse tehnologii cuantice europene cu supercomputerele existente. EuroHPC JU a inaugurat deja PIAST-Q la Poznań, Polonia și VLQ la Ostrava, Cehia, marcând un moment important în tranziția Europei către era cuantică.

În plus, EuroHPC JU finanțează proiecte de cercetare și inovare pentru a dezvolta un lanț complet de aprovizionare european în domeniul supercomputing-ului, de la procesoare și software, până la aplicațiile care rulează pe aceste supercomputere, consolidând astfel expertiza europeană în calculul de înaltă performanță (HPC).

