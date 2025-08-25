Ministrul Apărării de la Kiev: „România a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar. În curând, luptătorii noștri îl vor primi pe al 23-lea”

Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal (foto dreapta), a anunțat, luni, după întâlnirea avută la Kiev cu omologul său de la București, Ionuț Moșteanu, că țara va primi un nou pachet de ajutor militar din partea României – al 23-lea.

„Sunt sincer recunoscător pentru sprijinul necondiționat al României în domenii-cheie. Țara a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând luptătorii noștri îl vor primi pe al 23-lea. România continuă să instruiască piloții ucraineni de avioane F-16 și are și alte contribuții semnificative la scutul nostru antiaerian. Am convenit să consolidăm coordonarea între forțele aeriene de apărare ale țărilor noastre”, a scris Denis Șmîhal, pe rețelele sociale.

„România continuă să instruiască piloții ucraineni de F-16 și aduce alte contribuții semnificative la formarea scutului nostru antiaerian. Am convenit să consolidăm coordonarea între forțele aeriene de apărare ale țărilor noastre”, a adăugat ministrul Apărării de la Kiev.

La rândul său, ministrul Ionuț Moșteanu a evidențiat contribuția României la sprijinirea Ucrainei și implicarea activă în eforturile internaționale de consolidare a securității și stabilității în regiune.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare directă și la adresa Europei. În acest context, România își reafirmă angajamentul ferm ca aliat de încredere, pe flancul estic al NATO. Vom continua să fim alături de Ucraina, până la obținerea unei păci juste și durabile”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Mecanismul SAFE – pe agenda discuțiilor miniștrilor apărării

Potrivit ministrului ucrainean, cele două țări se concentrează pe dezvoltarea producției industriale, prioritate având producția de drone.

„Am discutat posibilitatea utilizării mecanismului SAFE pentru lansarea unor proiecte comune de schimb de tehnologie și lansarea producției ucrainene în România. Un alt subiect important este aderarea României la inițiativa PURL (inițiativă NATO, n.r.), care furnizează soldaților ucraineni arme americane”, a mai spus Demis Șmîhal.

SAFE este unul din pilonii planului ReArm Europe/Readiness 2030 al Comisiei Europene, prezentat în martie 2025, care propune mobilizarea a peste 800 de miliarde de euro pentru cheltuieli în domeniul apărări.

Achizițiile comune vor asigura interoperabilitatea forțelor armate ale statelor membre și previzibilitatea pentru industria europeană de apărare, vor reduce costurile și vor crea amploarea necesară pentru consolidarea bazei industriale europene de apărare.

SAFE ar putea marca „o evoluție foarte importantă” în sprijinul militar acordat de UE Ucrainei, declara, în mai, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. „Statele membre vor contracta aceste împrumuturi și le vor utiliza pentru achiziții comune împreună cu Ucraina și pentru nevoile Ucrainei”, a precizat Kubilius.

