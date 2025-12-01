Ministrul Agriculturii vrea intervenție automată pe piața agroalimentară dacă prețurile cresc cu peste 5%, similar cu modul în care BNR intervine pentru stabilizarea cursului

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (foto), va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflația depășește 5%, similar intervențiilor Băncii Naționale a României (BNR) pentru stabilizarea cursul valutar.

Acesta ar urma să intre în vigoare după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026.

„Sunt de acord să nu mai intervenim în piață. Noi am intervenit atunci când inflația la 31 decembrie 2022 era de aproape 13%. Este normal să intervii ca stat, să-ți protejezi consumatorii și, pe de altă parte, și fermierii, pentru că plafonarea adaosului comercial reprezintă un preț mai bun la poarta fermei. Bineînțeles, dacă vrei să ai o marjă de profit mai mare ca retail, cu un adaos comercial fix de 20%, normal că vei cere prețul mai mare la fermier. Asta nu s-a înțeles.

Deci, ca să nu mai fiu acuzat că intervin în piață, am venit cu o propunere: așa cum se întâmplă și la cursul euro, când BNR intervine atunci când cursul crește prea mult, să avem și noi o legislație pe inflație. Atunci când inflația depășește 5%, să intre acest mecanism pentru toate produsele agroalimentare. Dacă inflația este sub 5%, piața să fie liberă și mecanismul să fie eliminat. Practic, nu mai intervenim în piață. Noi avem o responsabilitate asupra inflației și a puterii de cumpărare a românilor, iar acest mecanism este foarte simplu. Așa cum se intervine pe cursul leu-euro, așa să se intervină și asupra inflației din România”, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii.

Potrivit acestuia, în ciuda faptului că mulți analiști economici au afirmat inițial că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază distorsionează piața, ulterior s-au convins că această schemă stabilită de Ministerul Agriculturii a fost „una foarte bună”, deoarece inflația a scăzut la 5,5%, de la 12,8% în decembrie 2022.

Ministrul a adăugat că își dorește ca măsura propusă să fie adoptată prin lege, nu prin decizie guvernamentală.

„Deocamdată am avut o discuție cu colegii din Parlament, de la grupul Partidului Social Democrat. Voi merge și către celelalte grupuri parlamentare și, bineînțeles, voi avea o discuție și cu domnul premier, pentru că această lege vreau să fie aprobată în Parlamentul României, nu în Guvern. Să fie o lege aprobată în Parlament, care să limiteze creșterea prețurilor la produsele agroalimentare din România, iar acest lucru trebuie să se întâmple până la expirarea plafonării, la 31 martie 2026”, a explicat Barbu.

Ministru: Speculațiile in perioada sărbătorilor trebuie monitorizate

Referitor la prețurile alimentelor în perioada sărbătorilor de iarnă, care au înregistrat deja creșteri, oficialul MADR a subliniat că speculațiile trebuie monitorizate atent.

„Oricine face comerț speculează în perioada sărbătorilor, iar creșterea este evidentă. Dar aici intervin atribuțiile Consiliului Concurenței privind distorsionarea pieței”, a transmis șeful de la Agricultură.

Ministrul a precizat că a solicitat autorității de concurență „verificări clare”.

„Anumite înțelegeri între magazinele de retail sau între anumiți producători, aceste practici comerciale neloiale trebuie să dispară. Trebuie să avem mare grijă în această perioadă. Bineînțeles, prețurile au crescut și din cauza costului energiei, și știm că sunt costuri suplimentare. Și acolo cred că trebuie intervenit, pentru că tot ce se întâmplă în România privind creșterea prețului la energie și combustibil se reflectă în alimente și în inflație. Avem o inflație destul de mare, de aceea vreau ca verificările să fie foarte clare, pentru că avem legislație prin care plafonăm adaosul comercial la alimentele de bază, dar Consiliul Concurenței trebuie să analizeze dacă marja eliminată de la aceste produse nu a fost transferată către alte produse agroalimentare. Acolo poate interveni Consiliul Concurenței”, a subliniat Florin Barbu.

Șeful Consiliului Concurenței susține că plafonarea nu mai este eficientă/ Piața s-a adaptat scumpind alte produse

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost instituită în iulie 2023, prin OUG 67/2023, pentru o perioadă de 90 de zile. Ulterior, termenul a fost prelungit succesiv prin mai multe ordonanțe de urgență, ultima fiind valabilă până la 31 martie 2026.

Decizia vizează toți actorii din lanțul agroalimentar – procesatori, distribuitori și comercianți – protejând în mod special cei mai vulnerabili consumatori, conform principiilor Pilonului european privind drepturile sociale.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat recent că măsura de plafonare a prețurilor la alimente nu ar mai trebui prelungită, întrucât și-a pierdut eficiența, iar piața s-a adaptat, înregistrându-se scumpiri la alte categorii de produse.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a fost de 9,8% în luna octombrie 2025, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52%, iar mărfurile alimentare cu 7,57%.

