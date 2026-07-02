Ministrul Agriculturii: Problemă la prețul motorinei, a crescut rapid odată cu prețul țițeiului, dar scade mult mai lent când petrolul se ieftinește

Preţul la motorină în România este inacceptabil de mare şi, în condiţiile în care creşterea acestuia a fost rapidă la debutul conflictului din Orientul Mijlociu, cred că ar trebui să venim cu o reducere la fel de rapidă după ce au scăzut cotaţiile la produsul finit de motorină sau benzină, a afirmat, joi, vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, la o conferinţă de specialitate, potrivit Agerpres.

El a subliniat că, din păcate, nu s-a decis prelungirea măsurii de limitare a adaosului comercial.

„În privinţa motorinei, din păcate, nu avem o prelungire a măsurii de limitare a adaosului comercial. Au fost foarte multe discuţii şi argumente pro şi contra în momentul introducerii acestei măsuri. Sunt economist, cred în piaţa liberă. În acelaşi timp, statul, în momente critice, trebuie să intervină, să reglementeze şi să regleze anumite deficienţe dacă piaţa liberă duce într-o zonă periculoasă preţurile. Această reglementare nu mai există. Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care preţul barilului a revenit sub preţul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanşat războiul din Iran era undeva la 71-73, pendula în acest interval. Astăzi, preţul barilului este tot acolo. Deci şi acolo s-a trecut de vârful de 110 – 120 aproape de dolari pe baril. În aceste condiţii, preţul la motorină este inacceptabil de mare”, a susţinut ministrul interimar.

În opinia sa, dacă la declanşarea războiului din Orientul Mijlociu preţul carburantului a urcat destul de rapid, tot la fel de rapid ar trebui să şi coboare, în condiţiile în care cotaţiile internaţionale au scăzut.

„Am avut mai multe discuţii cu cei mai mari operatori pe piaţă. Nu pot să le dau dreptate 100%. Nu cred că Platts-ul sau cotaţiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influenţeze chiar în acest mod preţul de la pompă. Este loc de mai bine şi cred că dacă creşterea rapidă, hai să nu zic foarte rapidă, pentru că trebuie să accept că în acea perioadă de martie au fost operatori pe piaţă care au încercat să ţină preţul jos şi să meargă pe o creştere treptată, etapizată, nu foarte abruptă, dar chiar şi în condiţiile acestea creşterea a fost rapidă, ar trebui să venim şi cu o reducere la fel de rapidă după ce a scăzut preţul ţiţeiului. Este nevoie de o ajustare a pieţei, chiar dacă trebuie să plătească într-adevăr 30 de bani accize suplimentar faţă de data de 30 sau 29 iunie, când a fost în vigoare reglementarea adaosului la operatorii de pe această piaţă”, a explicat Tanczos Barna.

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu operatorii privaţi pe tema evoluţiei preţului carburanţilor, dar şi despre posibilitatea unor noi intervenţii legislative.

Ilie Bolojan şi ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, au analizat evoluţiile de pe piaţa produselor energetice şi impactul asupra preţului carburanţilor, în cadrul unor consultări cu operatorii majori de pe piaţa carburanţilor din România, conform unui comunicat transmis de Guvern.

„Consultările au ca obiectiv evaluarea situaţiei curente a pieţei, identificarea potenţialelor riscuri de aprovizionare şi de preţ, precum şi analiza oportunităţii unor măsuri suplimentare de protecţie a populaţiei şi economiei. În acest context, s-a discutat despre posibilitatea unei noi intervenţii legislative, în funcţie de evoluţia preţului carburanţilor în următoarele săptămâni”, transmite sursa citată.

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