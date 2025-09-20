Ministrul Agriculturii anunță producții record cereale și rapiță

România a obținut în acest an producții record la cereale și rapiță, cu peste 5 milioane de tone mai mult față de 2024, a anunțat sâmbătă ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe Facebook.

„Producţii record la culturile de toamnă obţinute de fermierii noştri! Acesta este rezultatul sprijinului corect acordat fermierilor”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Florin Barbu.

Ministrul a prezentat un grafic care arată că fermierii români au realizat o producţie de 19,3 milioane de tone de cereale (grâu, secară, ovăz, orz) şi rapiţă, din care 2,5 milioane de tone reprezintă rapiţa.

„Agricultura este cea mai mare bogăție a României! Iar noi toți trebuie să cumpărăm produse românești!”, a mai scris el.

Pe de altă parte, porumbul și floarea-soarelui au fost puternic afectate de secetă, mai ales în Oltenia, Banat, Dobrogea și Muntenia.

Fermierii spun că peste jumătate din recoltă este compromisă și că nu își vor putea acoperi nici măcar costurile investiției, motiv pentru care cer despăgubiri de la Guvern.

România are o suprafață arabilă de nouă milioane de hectare, însă anul a

***