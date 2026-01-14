Ministrul Finanțelor: ”Suntem pregătiți ca 2026 să fie anul aderării oficiale la OCDE” – România a primit și cel de-al 19-lea aviz – Nazare promite ”digitalizarea completă a Fiscului” până la final de an

Delegația României a încheiat la Paris sesiunea de evaluare în cadrul Comitetului pentru Analiză Economică și Dezvoltare (EDRC) al OCDE, prezentând progresele realizate în materie de consolidare fiscală, reforme structurale și investiții publice, a anunțat, miercuri, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, printr-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, România a obținut 10 din 10 opinii tehnice favorabile în evaluarea din Comitetul pentru Afaceri Fiscale, un pas-cheie în procesul de aderare a României la organizația economiilor dezvoltate și ”o etapă foarte importantă pentru viitorul economic al României”. În cadrul sesiunii de evaluare, delegația României a prezentat progresele țării noastre în fața a 38 de reprezentanți ai celor mai dezvoltate economii ale lumii.

Prin această evaluare au fost analizate, practic, economia României în ansamblu, politicile publice și măsurile luate pentru creștere și competitivitate, pe baza studiului economic pentru România în 2026. Studiul economic 2026 cuprinde patru capitole, care analizează evoluțiile macroeconomice și provocările de politică publică, politicile sociale, combaterea efectelor schimbărilor climatice și dezvoltarea competitivității.

Ministrul Finanțelor și cel al Economiei Irinel Darău s-au aflat în ultimele zile la reuniunea OCDE de la Paris, dedicată discuțiilor tehnice și politice esențiale pentru parcursul României spre aderare. Vizita a marcat una dintre ultimele etape în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), iar delegația guvernamentală a inclus experți din ministere, precum și reprezentanți ai Băncii Naționale a României.

România a primit cel de-al 19-lea aviz din cele 25 necesare aderării

Marți, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat marți că România a primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condițiilor de mediu în procesul de aderare la OCDE, după ce a îndeplinit condițiie necesare.

Astfel, România a primit până acum 19 din cele 25 de avize necesare aderării la OCDE,

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a afirmat că acesta a fost unul din cele mai complexe dosare de îndeplinit pentru aderarea la OCDE și a fost necesară adoptarea a peste 12 acte normative pentru a respecta și implementa condițiile cerute de OCDE.

Potrivit datelor transmise de către oficialii ministerului, evaluarea a vizat aspecte privind cadrul legal, instituțional și de politici al României în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile, precum și privind gestionarea deșeurilor și productivitatea resurselor.

România se aliniază, astfel, la cele mai bune standarde ale Organizației privind politicile de mediu și managementul deșeurilor, conform Ministerului Mediului.

Măsurile concrete adoptate de România au constat, între altele, în:

elaborarea Programului Național de Achiziții Publice Verzi;

promovarea utilizării energiei regenerabile pentru încălzire în România;

îmbunătățirea accesului publicului la informațiile de mediu;

protejarea și gestionarea durabilă a zonei costiere a României;

integrarea de indicatori de impact asupra mediului în Strategia națională pentru dezvoltarea turismului pentru perioada 2025-2035;

consolidarea capacității instituționale și operaționale a Gărzii Naționale de Mediu și a Gărzii Forestiere Naționale;

închiderea depozitelor de deșeuri neconforme;

implementarea unui sistem modern pentru gestionarea deșeurilor și reciclarea deșeurilor de hârtie și

promovarea de instrumente economice, precum Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor (EPR) şi Sistemul Garanție-Returnare (SGR).

Nazare promite digitalizarea completă a Fiscului: ”Până la finalul anului 2026, Hub-ul Digital ANAF va fi complet operațional”

În același timp, ministrul de Finanțe a mai transmis că România s-a angajat să realizeze ”digitalizarea completă a Fiscului”.

”Până la finalul anului 2026, Hub-ul Digital ANAF va fi complet operațional. Monitorizăm banul public prin software-uri de ultimă generație, asigurând un control strict al cheltuielilor”, a scris Nazare pe Facebook.

În cadrul evaluării, oficialii români au prezentat progresele în corecția deficitului bugetar, date despre investițiile publice record din 2025 (7,2% din PIB) și ponderea fondurilor europene din această anvelopă.



”Reformele noastre vizează păstrarea capitalului uman, fără a pune presiuni fiscale care să descurajeze munca formală. Le-am transmis partenerilor din OCDE un mesaj clar: România a făcut eforturile necesare și a accelerat vizibil procesul de aderare, în special în zona fiscală, unde aveam multe teme de recuperat. Rezultatele concrete din zona de consolidare fiscală faciliteazǎ procedurile de aderare în clubul economiilor dezvoltate, astfel încât să creștem nivelul investițiilor private.

Suntem pregătiți ca 2026 să fie anul aderării oficiale a României, iar la următoarea evaluare economică să stăm de cealaltă parte a mesei, ca membru cu drepturi depline. Pentru prima dată, România livrează simultan consolidare fiscală și investiții record – un argument decisiv pentru aderarea la OCDE”, a mai transmis ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

