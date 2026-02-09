Graficul multașteptat: Scădere surprinzătoare a dobânzilor la care se împrumută România, după reducerea deficitului mai mult decât era estimat. Condiții necesare pentru a continua tendința

Dobânzile la care se împrumută România au scăzut la împrumuturile în lei și euro cu între 10 și 45 de puncte de bază (0,1%-0,45%) în ultima lună, pe toate maturitățile, a anunțat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, dacă se continuă linia ajustărilor fiscale și inflația scade la aproximativ 4% până la finalul anului există șanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6% pentru toate maturitățile. Raportat la acum 6 luni, dobânzile au scăzut puternic, de la niveluri de peste 7% pe întreaga curbă a maturităților la titlurile de stat în lei (vezi graficul Romania Yield Curve).

Ministrul Nazare: Reducem costurile cu dobânzile pentru stat și ajutăm companiile și autoritățile locale care se împrumută

”O nouă veste bună pentru România: dobânzile la împrumuturile în lei au scăzut puternic față de acum o lună, cu aproximativ 10–40 puncte de bază pentru toate maturitățile, mai ales pe zona medie (3–5 ani). Tendința a început în ultimul trimestru din 2025 și continuă și la începutul lui 2026. Este un trend pe care vrem să îl menținem şi în 2026, să continuăm să scădem costurile de finanțare în lei. Continuând linia ajustărilor fiscale și dacă inflația scade spre aproximativ 4% până la finalul anului, există șanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6% pentru toate maturitățile – cele scurte (1-2 ani – n.r.) fiind deja sub acest nivel”, a transmis luni Nazare.

”Acest lucru va reduce costurile cu dobânzile pentru stat și va ajuta și companiile sau autoritățile locale care se împrumută, dobânzile statului fiind un reper pentru restul pieței”, a mai punctat acesta.

Ministrul Finanțelor a punctat că inclusiv dobânzile la finanțările în euro au scăzut: cu 20–29 puncte de bază pe maturități medii (3–5 ani) şi până la 45 puncte de bază pe maturități lungi (6–25 ani).

Prima de risc suveran a României a scăzut

”Totodată, riscul perceput pentru obligațiunile României în euro (10 ani) s-a redus puternic din iulie 2025: de la aproximativ 354 puncte de bază la circa 241 puncte de bază (o scădere de aproximativ 112 puncte de bază)”, a mai anunțat Nazare.

Ministrul a mai punctat că ”România se poate împrumuta mai ieftin, ceea ce înseamnă mai puțini bani cheltuiți pe dobânzi și mai mulți bani care pot merge spre investiții sau alte nevoi ale economiei”.

”În plus, arată că investitorii au mai multă încredere în România. De aceea, un obiectiv major rămâne în continuare să reducem costul suplimentar pe care România îl plătește la împrumuturi, față de alte țări din regiune cu același rating, din cauza riscului perceput”, conchide ministrul Finanțelor.

***