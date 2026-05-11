Ministrul Nazare, după o discuție cu agenția de rating S&P: ”Orice agenție poate convoca ad-hoc comitetul de rating cu consecințe extrem de grave” – Calendarul la care agențiile vor anunța ratingurile României

Importantă pentru evaluarea pe care agențiile de rating o vor face României este menținerea trendului și a ritmului de ajustare fiscală, a anunțat duminică seară ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, după o discuție avută la finalul săptămânii cu agenția S&P Global.

Potrivit acestuia, agențiile de rating urmăresc voința și capacitatea autorităților de a continua reformele și investițiile asumate prin Planul Fiscal pe termen mediu, PNRR și Programul SAFE.

Discuție cu S&P la Finanțe – Săptămâna agențiilor de rating

Oficialul guvernamental a transmis printr-o postare pe Facebook că măsurile adoptate anul trecut, disciplina fiscală și colectarea mai bună a veniturilor, într-un context macroeconomic dificil, au contribuit la o execuție bugetară foarte bună în primul trimestru: un deficit bugetar de aproximativ 1% din PIB, la mai puțin de jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut.

”La finalul săptămânii am avut o discuție foarte bună cu S&P, împreună cu echipa Ministerului Finanțelor, care a urmat dialogurilor din ultimele zile cu celelalte agenții de rating. În actualul context intern și internațional, este esențial să comunicăm clar ce vrem să facem ca țară, dincolo de dezbaterile politice ale acestei perioade. Ceea ce ne-a lipsit în ultimii ani a fost consecvența unor politici coerente, capabile să asigure sustenabilitatea economică pe termen mediu și lung. Exact acest lucru este urmărit astăzi de agențiile de rating: voința și capacitatea autorităților de a continua reformele și investițiile asumate prin Planul Fiscal pe termen mediu, PNRR și Programul SAFE”, a transmis ministrul Finanțelor.

Conform lui Nazare, continuarea reformelor și realizarea investițiilor asumate prin PNRR și SAFE reprezintă obiective care vor asigura acces la finanțare mult mai ieftină — granturi și împrumuturi pe termen lung, la costuri semnificativ mai reduse decât cele din piețele financiare — pentru dezvoltarea infrastructurii critice, creșterea capacităților interne de producție și realizarea ajustării fiscale necesare reducerii deficitului de cont curent.

”Pentru S&P, la fel ca şi pentru celelalte agenții, este foarte importantă menținerea trendului și a ritmului de ajustare fiscală. Rezultatele de până acum arată că direcția actuală este una corectă, iar acestea se datorează măsurilor adoptate și disciplinei fiscale asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan”, a mai precizat Nazare în postarea sa.

România e vulnerabilă la o retrogradare, cu o perspectivă negativă asociată ratingului investițional – Calendarul la care agențiile vor anunța ratingurile României

Ministrul interimar al Finanțelor a adăugat că România e vulnerabilă la o retrogradare, pe ultima treaptă a categoriei ”investment grade”, cu o perspectivă negativă asociată ratingului suveran de investiții.

Potrivit acestuia, în condițiile unei înrăutățiri vizibile a situației economice din România, ”oricare dintre agenții poate convoca ad-hoc comitetul de rating, care ar putea lua o decizie cu consecințe extrem de grave pentru România”.

”În trimestrul al doilea ne așteptăm la un volum mai mare de plăți, atât pe componenta PNRR, cât și în ceea ce privește investițiile naționale, ceea ce se va reflecta și în nivelul deficitului din lunile următoare. Cu toate acestea, deficitul se menține în parametrii stabiliți până în acest moment, iar acest lucru contează foarte mult pentru finanțatori.

Nu trebuie însă să ignorăm faptul că România rămâne vulnerabilă prin perspectiva negativă asociată gradului investițional. La finalul lunii iulie, România va avea evaluarea periodică a agenției Fitch, în august pe cea a Moody’s, iar în octombrie pe cea a S&P. În condițiile unei înrăutățiri vizibile a situației, oricare dintre agenții poate convoca ad-hoc comitetul de rating, care ar putea lua o decizie cu consecințe extrem de grave pentru România”, a punctat Nazare.

Ministrul a mai transmis că obiectivul României este revenirea la o perspectivă de rating ”stabilă”, cât mai curând, iar acest lucru depinde de menținerea disciplinei financiare și de capacitatea Guvernului de a prezenta un buget credibil pentru anul viitor, care să confirme traiectoria de ajustare fiscală agreată cu Comisia Europeană.

”Este important să păstrăm această direcție și să continuăm politicile care au început să redea încrederea partenerilor externi și a piețelor financiare. România are nevoie de stabilitate, consecvență și credibilitate. Acestea sunt condițiile pentru a continua dezvoltarea și pentru a proteja costurile de finanțare ale țării în anii următori”, a conchis Nazare.

