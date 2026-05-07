Iranul caută să-și reasigure sprijinul Chinei înainte de summitul Trump-Xi – Teheranul se teme de un deal SUA-China

Vizita de miercuri a ministrului iranian de externe la Beijing, cu doar o săptămână înainte de vizita în China a președintelui american Donald Trump, a vizat reasigurarea sprijinului chinez pentru Teheran, potrivit agențiilor internaționale de presă.

Abbas Araghchi, ministrul iranian al externelor, s-a întâlnit cu omologul său chinez, Wang Yi, la Beijing, pe fondul negocierilor cu Statele Unite privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea războiului din Golf. Vizita lui Araghchi de miercuri a avut loc cu o săptămână înainte ca președintele american Donald Trump să ajungă la Beijing pentru un summit cu președintele Xi Jinping, pe 14 și 15 mai.

Iranul caută să-și asigure sprijinul marelui aliat, de frica unui deal SUA-China

În cadrul întâlnirii, Araghchi a declarat că China este un prieten apropiat al Iranului și că cooperarea bilaterală „va deveni și mai puternică în actualele circumstanțe”, potrivit presei iraniene, citate de Al Jazeera.

„Vom face tot posibilul pentru a ne proteja drepturile și interesele legitime în cadrul negocierilor. Nu vom accepta decât un acord echitabil și cuprinzător”, a transmis Araghchi, referindu-se la negocierile dintre Iran și SUA.

Wang a cerut Iranului și SUA să redeschidă strâmtoarea „cât mai curând posibil”, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe. „China consideră că o încetare completă a luptelor trebuie realizată fără întârziere, că reluarea ostilităților este și mai inacceptabilă și că continuarea negocierilor rămâne esențială”, se mai arată în comunicat.

Punctele principale ale vizitei

Conform Al Jazeera, Iranul a avut trei puncte principale pe care a dorit să le transmită Beijingului în cadrul întâlnirii: poziția sa față de război, reafirmarea relațiilor cu China înaintea sosirii lui Trump și asigurarea unui sprijin economic și diplomatic continuu.

Conform analiștilor, întâlnirea a reprezentat și o oportunitate pentru Iran de a transmite că apreciază rolul Chinei în încercarea de a pune capăt războiului. Iranul a mai transmis și că dorește „un acord echitabil și cuprinzător” cu SUA, în condițiile în care administrația Trump a exercitat presiuni asupra Beijingului pentru a influența Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit specialiștilor, Iranul caută claritate din partea Beijingului că acesta nu va face concesii administrației Trump, concesii care ar putea afecta poziția Iranului în negocieri.

Anterior, la Washington, secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Beijingului să preseze Iranul pentru a încheia blocajul Strâmtorii Ormuz.

Iranul a închis efectiv strâmtoarea – prin care trece o cincime din oferta mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate – după debutul războiului, ceea ce a scumpit prețul țițeiului, pe cel al combustibililor și îngrășămintelor și declanșând temeri de recesiune globală. După armistițiul din aprilie, SUA au impus la rândul lor o blocadă asupra porturilor iraniene pentru a forța Teheranul să accepte condițiile Washingtonului în negocierile de pace.

Războiul a tensionat și relațiile dintre Washington și Beijing, SUA sancționând companii chineze acuzate că au cumpărat petrol iranian în valoare de miliarde de dolari de petrol iranian. Beijingul a ripostat sâmbătă când Ministerul Comerțului a ordonat companiilor chineze să nu respecte sancțiunile.

