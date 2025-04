Ministrul Finanțelor: În niciun caz nu prognozăm recesiune – Renegociem cu Comisia anumite investiții și termene din PNRR

Ministrul Finanțelor, Barna Tanczos, a afirmat joi că „în niciun caz” nu putem prognoza o recesiune în cazul României, care trebuie să continue absorbția de fonduri europene pentru a ne încadra în ținta de deficit bugetar. Potrivit ministrului, situația incertitudinilor globale este în plină evoluție, iar industriile naționale care vor fi afectate de războaiele tarifare vor primi sprijin.

„În momentul de față nu aș prognoza în niciun caz o recesiune, pentru că am văzut și ieri cât de fluide, cât de mișcătoare sunt încă aceste măsuri, aceste tendințe. Pentru că Statele Unite ale Americii au făcut un pas înapoi, lucrurile sunt într-o evoluție foarte rapidă și ce este extrem de neobișnuit acum pentru întreaga lume este viteza cu care se schimbă, se modifică anumite lucruri anunțate, puse în practică, revocate, suspendate. Centrul de greutate (este) mutat acum pe China, deci lucrurile sunt în plină evoluție. Nu ne avantajează această fluiditate de măsuri și de tendințe, dar trebuie să fim foarte atenți pe termen scurt ce putem noi cu forțele noastre să ținem sub control”, a spus ministrul Finanțelor, într-o intervenție la Digi24.

Îndemn la cumpătare în cheltuiala banului public

Acesta a reiterat mesajele președintelui interimar al României Ilie Bolojan, care, potrivit ministrului de finanțe, a transmis în ultimele zile „un mesaj ferm și clar către ministerele de resort și către autoritățile publice locale în ceea ce privește controlul cheltuielilor și în ceea ce privește cumpătarea în lansarea unor programe, a unor cheltuieli suplimentare”.

„Trebuie într-adevăr să ținem sub control angajările la stat. Acest lucru se întâmplă (…), în același timp trebuie avut în vedere că au fost lansate concursuri de ocupare de funcții în decembrie, în noiembrie, care s-au terminat anul acesta. (…) Dacă păstrăm această tendință, care trebuie păstrată la toate instituțiile statului, până la sfârșitul anului ne putem încadra în acea reducere de 5% pe cheltuielile de personal și pe cheltuielile de funcționare. Este un trend asumat prin bugetarea cheltuierilor lunare și trimestriale și instituțiile trebuie să respecte aceste limite lunare și limite trimestriale”, a afirmat Barna Tanczos.

Acesta a punctat că din execuția bugetului reiese o creștere a încasărilor din impozite și contribuții sociale, dar pentru încadrarea în ținta de deficit de 7% din acest an este nevoie de o absorbție mai bună a fondurilor europene.

„Creșterea încasărilor vine desigur și în urma majorărilor salariale de anul trecut și creșterii economice de anul trecut și creșterii salariului minim de anul trecut. Este un semnal pozitiv din acest punct de vedere, dar pentru a ne încadra în deficit avem în continuare nevoie de absorpția fondurilor europene. Avem pe PNRR o creștere față de 2024 de peste 200%, dar s-a pornit de jos, deci anul trecut nu s-au cheltuit foarte mulți bani pe PNRR, dar începem să avem proiecte mature și atunci Ministerul Finanțelor sprijină toate ministere și toate instituțiile care cheltuie bani din fonduri europene și PNRR”, a mai afirmat ministrul Finanțelor.

Marcel Boloș este în negocieri cu Comisia, spune ministrul Finanțelor – Se renegociază atât investițiile, cât și termenele pentru unele reforme

În ceea ce privește reformele din PNRR și deblocarea banilor care încă nu au fost plătiți de Comisia Europeană în contul cererilor de plată transmise de România, Tanczos a spus că Guvernul și-a asumat să implementeze acele reforme, iar implementarea reformelor va duce la deplocarea sumelor.

„În același timp, domnul (Marcel) Boloș este în negocieri cu Comisia Europeană pentru a renegocia atât investițiile cât și scadențele la unele reforme, astfel încât până la sfârșitul anului sau la mijlocul anului 2026, să putem închide PNRR-ul în condiții cât mai bune. (…) Renegocierea PNRR-ului înseamnă că acele spitale care pot fi terminate rămân în PNRR. Cele care nu vor fi terminate din PNRR vor fi terminate din fonduri BEI, de exemplu. Cele care nu vor fi terminate din BEI, din împrumut, vor fi terminate din fondurile naționale. Spitalele rămân, cele care au fost de începute, vor fi finalizate. Acele investiții care sunt scoase, de exemplu, de la Ministerul Sănătății vor fi înlocuite de investiții din mediul rural, unde se construiesc școli, apă canalizare, alte investiții asumate și acceptate în PNRR, sau autostrăzi, sau alte investiții care înlocuiesc unele care au pornit mai greu.

Nu e un mutat de bani, e înlocuire de proiecte. Înlocuim proiectele care sunt în curs de execuție, dar poate nu se termină, nu se finalizează până în august, septembrie 2026, cu proiecte care sunt, de asemenea, de tip PNRR, adică investiții verzi, investiții în digitalizare, investiții în infrastructura de învățământ, în infrastructura rutieră, în infrastructura locală, și acelea înlocuiesc proiectele care au pornit mai greu”, a afirmat ministrul Finanțelor Barna Tanczos.

România nu va fi retrogradată de agențiile de rating, dă asigurări ministrul – „Important este să ținem sub control cheltuielile și să investim”

În ceea ce privește declarația președintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, care a afirmat joi că avem o șansă de 50% ca ratingul suveran al României să fie retrogradat în acest an, ministrul Finanțelor a spus că anul acesta se anunță într-adevăr drept un an dificil din punct de vedere economic și fiscal, dar asta nu înseamnă că ratingul ratingul României va fi retrogradat.

„Acele îngrijorări persistă cu siguranță pentru că este un an dificil din punct de vedere economic și fiscal, nu doar pentru România, ci pentru întregul continent european. Suntem într-o o situație generată, practic, de acele deficite gemene, despre care a vorbit și domnul Dăianu pe bună dreptate, că este un dezechilibru structural care nu s-a născut azi, ieri, în România, din păcate, ci în ultimii 10 ani s-au generat aceste deficite gemene. Se poate reechilibra situația pe termen mediu, dar pentru a închide anul în condiții acceptabile avem, într-adevăr, nevoie exact de acele măsuri, despre care a vorbit și domnul Dăianu. Nu aștept în niciun caz să avem probleme lunile viitoare din acest punct de vedere”, a afirmat ministrul Finanțelor.

În ceea ce privește menținerea pe traiectoria de ajustare a deficitului din acest an, care trebuie să ajungă la 7%, Barna Tanczos a spus că sunt specialiști care spun că suntem în grafic și cu siguranță vor fi specialiști care spun că deficitul este foarte mare.

În primele două luni, deficitul bugetar a fost de 1,58% din PIB.

„Important pentru noi este să ținem sub control cheltuielile și să investim. Investițiile trebuie să meargă astfel încât să genereze creștere economică și să păstrăm locurile de muncă. Investițiile merg bine, proiectele sunt proiecte deja mult mai mature decât în 2024 și se vede deja din absorbția de fonduri europene care a crescut față de 2024, absorbția pe PNRR care a crescut semnificativ față de 2024 și dacă păstrăm aceste tendințe putem să închidem anul. (…) Nu suntem aproape de majorări de taxe, reforma fiscală se va discuta în a doua parte a anului așa cum am spus de mai multe ori. România s-a angajat să facă o reformă fiscală de ani de zile, lucrurile sunt cunoscute și sunt asumate în PNRR. Dar în momentul de față nu este nevoie de majorări de taxe. (…) Ne facem treaba astfel încât să ținem sub control cheltuielilor. (…) Le cer colegilor din ministere să nu cheltuie mai mult decât trebuie”, a mai spus Tanczos.

„Industriile afectate de tarife vor avea nevoie de o plasă de siguranță”

În ceea ce privește riscul unui puseu inflaționist puternic, ministrul Finanțelor a spus că, pe termen scurt, nu există așteptări cu privire la scumpiri imediate, iar industriile afectate de tarife vor primi sprijin.

„Pe termen mediu și lung, nu știm cum se va termina această dispută între China și America. Anumiti specialiști prognozează inclusiv o reducere a prețurilor la bunurile aduse din China, dacă piața americană se închide, de exemplu, acolo, și China trebuie să se reorienteze către țări din Europa. Deci sunt specialiști în Europa care se așteaptă la schimbări poate chiar pozitive pe acest plan. (…) Ceea ce spun, încă o dată, este că este prematur să tragem concluzia finală, este prematur să facem analizele finale și să vedem cum se termina această dispută.

Cu industria auto ne-am întâlnit luni, am avut primele discuții, am făcut analizele și am început studiile de impact teoretice pe noul sistem de taxe vamale. Cu siguranță, industria o să aibă nevoie de o plasă de siguranță, în condițiile în care taxele la 25%, la 10%, la 20%, undeva în intervalul acesta, rămân în vigoare. Nu suntem afectați direct, pentru că nu exportăm mașini în Statele Unite ale Americii, nu exportăm foarte multe piese auto în Statele Unite ale Americii, dar avem, într-adevăr, livrări semnificative în Germania, Franța, alte state europene, de unde pleacă mașini în Statele Unite. Aici, industria are nevoie de sprijinul statului român și, cu siguranță, vom găsi soluții pentru a avea o plasă de siguranță pentru cei din această industrie”, a conchis ministrul Finanțelor.

