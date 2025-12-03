Ministrul Finanțelor: ”Demarăm, în sfârșit, Parteneriatul Public-Privat în România – Nevoia de infrastructură e uriașă, iar PPP-ul e soluția ce trebuie valorificată la maximum”

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a declarat, marți seară, că reuniunea regională pentru Parteneriatul Public-Privat (PPP), ce se desfășoară săptămâna aceasta la București, are ca obiectiv dezvoltarea unui așa-numit ”pipeline” de proiecte de investiții solide, care să atragă capital privat și investitori de încredere.

Sesiunea de lucru în România este organizată cu finanțarea Departamentului de Stat al SUA și cu sprijinul Ministerului Finanțelor.

Ministrul a precizat că evenimentul de la București marchează marchează trecerea de la teorie la proiecte concrete, având ca subiect central domeniul infrastructurii și că acesta este un pas major după întâlnirile cu interlocutori internaționali şi cu reprezentanții mediului de afaceri din România pe acest subiect.

”Nevoia de infrastructurǎ este uriașă, iar parteneriatele public-private, corect implementate, reprezintǎ o soluție pe care România trebuie să o valorifice la potențial maxim. De aceea, expertiza și know-how-ul partenerilor americani sunt acceleratorul de care avem nevoie pentru a demara, în sfârşit, PPP în România”, a transmis ministrul, marți seară, printr-o postare pe Facebook.

Parteneriatul Public-Privat va eficientiza investițiile publice și va degreva bugetul de stat

”Relansare: Bani pentru România şi dezvoltare strategicǎ prin PPP. O şansǎ uriaşǎ de creştere, de atragere de noi surse de finanțare în economie şi de import de know-how din SUA şi alte state care au dezvoltat cu succes PPP. Am deschis (marți) o reuniune regională importantǎ dedicată Achizițiilor Publice și Parteneriatelor Public-Private (PPP) la București, împreună cu partenerii noștri strategici de la Departamentul pentru Comerț al Statelor Unite, divizia CLDP – Programul pentru Dezvoltare în Domeniul Dreptului Comercial.

Un eveniment important pentru România, pentru că marchează trecerea de la teorie la proiecte concrete, având ca subiect central domeniul infrastructurii. Este un pas concret şi important în această direcție, după vizitele la Washington din acest an şi dupǎ discuțiile privind PPP derulate atât cu interlocutori internaționali cât şi cu reprezentanții mediului de afaceri din România pe acest subiect”, a precizat ministrul Alexandru Nazare.

Ce obținem, în concret, prin organizarea acestui grup de lucru la Bucureşti, conform ministrului:

Consolidarea parteneriatului cu SUA.

”Practic, reprezentanții Departamentului pentru Comerț SUA deruleazǎ o sesiune intensivǎ de training aplicat şi lucru direct pe proiecte cu potențial real. Acest format permite transferul direct de know-how și îmbunătățirea capacitǎților specialiştilor români în domeniul PPP și achiziții, iar prezența experților americani – care au gestionat portofolii de tranzacții de peste 150 miliarde USD – este o garanție a seriozității programului”, a afirmat Nazare.

Schimb internațional de bune practici, prin implicarea în acest eveniment a unui grup de peste 40 de specialişti din 11 țări din regiune.

Focus pe România: ”Ziua de vineri este dedicată exclusiv proiectelor PPP cu potențial pentru România. Evenimentul va gǎzdui o sesiune aplicată, centratǎ pe portofolii concrete, în cadrul cǎreia experții americani vor lucra direct cu reprezentanții ministerelor și ai autorităților locale pentru a calibra proiectele viabile”, a precizat ministrul.

