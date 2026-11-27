Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, cu ocazia prezentării Raportului privind starea finanțelor publice cerut imperios de PSD, că cele patru principii pe care se va baza construcția bugetului de stat pe anul 2027 sunt menținerea stabilității fiscale și evitarea împovărării suplimentare a economiei, protejarea investițiilor și accelerarea absorbției fondurilor europene, eficientizarea cheltuielilor statului și îmbunătățirea colectării, precum și condiționarea oricărei noi cheltuieli permanente de identificarea unei surse permanente de finanțare.

„În primul rând, protejăm stabilitatea fiscală și evităm împovărarea suplimentară a economiei. Un buget cumpătat, fără derapaje în cheltuirea banului public, reprezintă un pas esențial în efortul de temperare a inflației și de scădere a costurilor de finanțare în economie, în beneficiul direct al companiilor și al cetățenilor”, a declarat ministrul Finanțelor.

Acesta a mai afirmat, în ceea ce privește investițiile publice, că prioritatea Guvernului va fi finalizarea proiectelor deja începute și orientarea resurselor către investiții productive, cu efect de multiplicare în economie. În contextul încheierii PNRR, Nazare a amintit că România mai are la dispoziție aproximativ 19 miliarde de euro din fondurile de coeziune pentru perioada 2027–2029, la care se adaugă finanțarea prin instrumentul european SAFE.

„Orice cheltuială permanentă nouă trebuie să aibă o sursă permanentă de finanțare”

Pe partea de cheltuieli, ministrul Finanțelor a indicat eliminarea risipei din administrația publică și restructurarea companiilor de stat cu pierderi, concomitent cu îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare prin modernizarea ANAF.

„În al doilea rând, protejăm investițiile și accelerăm absorbția fondurilor europene. Avem cele 19 miliarde de euro despre care spuneam anterior, disponibile în fondurile de coeziune pentru perioada 2027–2029. Mai avem finanțarea SAFE. Prioritatea zero e să finalizăm șantierele deja deschise și să reorientăm resursele către investiții productive, cu efect real de multiplicare în economie.

În al treilea rând, facem ordine în cheltuielile statului și îmbunătățim colectarea. Nu putem cere eforturi doar de la economie. Statul trebuie să dea primul exemplu prin eliminarea risipei din administrație, restructurarea companiilor publice cu pierderi și o colectare mai eficientă, susținută, bineînțeles, de modernizarea ANAF, astfel încât toată lumea să-și plătească obligațiile”, a precizat Nazare.

Un alt principiu al construcției bugetare pentru anul viitor îl reprezintă corelarea deciziilor de politică fiscal-bugetară cu resursele financiare disponibile, inclusiv în ceea ce privește eventualele majorări ale cheltuielilor cu caracter permanent, respectiv majorări ale pensiilor și salariilor bugetarilor, a mai afirmat Nazare.

„În al patrulea rând, corelăm orice decizie publică cu resursele reale ale țării. Orice cheltuială permanentă nouă trebuie să aibă o sursă permanentă de finanțare. Doar așa putem susține o creștere sănătoasă a veniturilor populației și servicii publice de calitate în sănătate și educație”, a declarat ministrul Finanțelor.

Ținta de deficit bugetar pentru 2027: 5,1-5,2% din PIB

Nazare a arătat că obiectivul pentru 2027 este ca rezultatele obținute în procesul de stabilizare a finanțelor publice să se reflecte în dezvoltarea economiei și în nivelul de trai al populației.

„România în acest moment nu are nevoie nici de alarmism, nici de promisiuni fără acoperire. Are nevoie de consecvență, de angajamente respectate și de un parteneriat trainic între stat, mediul de afaceri și cetățeni. Am demonstrat într-un an și jumătate că putem evita criza și că putem recâștiga încrederea partenerilor. În 2027, misiunea noastră este să transformăm această stabilitate în dezvoltare reală, resimțită în bunăstarea fiecărui român”, a mai precizat Alexandru Nazare.

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