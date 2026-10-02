Ministrul Nazare, în ajunul deciziei S&P: „Am mare încredere – nu am derapat fiscal, suntem în grafic”. Anticipatele ar atrage retrogradarea

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi seară, că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate.

Incertitudinea politică atârnă greu în deciziile pe care le iau agențiile, dar Nazare apreciază că avem și argumente solide legate de execuția bugetară, lucruri pe care le-a prezentat în discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor’s, care urmează să anunțe decizia de rating a României, vineri seară.

Nazare a mai afirmat că alegerile anticipate ar atrage retrogradarea și o criză financiară din care ne-ar trebui ani pentru a ne reveni.

”Suntem în grafic”

”Suntem în grafic. Ce transmitem prin această execuție și prin faptul că în aceste luni, mai, iunie, iulie, august, în ciuda faptului că am avut un guvern interimar, nu am avut un derapaj fiscal și faptul că în fiecare lună execuția a confirmat faptul că nu dărapăm fiscal, rămânem în țintele stabilite, a transmis un mesaj foarte bun care ne-a permis să obținem calificativul de investiții mai întâi cu Agenția Fitch, după aceea cu agenția Moody’s în august, iar acum suntem pe ultima sută de metri…Mâine seară o să avem publicat raportul de la Standard & Poor’s”, a declarat, joi seară, la TVR, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, citat de News.ro.

Acesta se declară încrezător: ”Am mare încredere, au fost discuții intensive cu Standard & Poor’s, au venit în România, au avut o misiune în format fizic, am stat în întâlniri și am prezentat proiecțiile noastre, într-adevăr atârnă destul de greu incertitudinea politică, dar, de asemenea, avem și argumente solide legate de execuție”.

Potrivit acestuia, ”România merge înainte și și-a recâștigat credibilitatea”, ceea ce este foarte important, situația finanțelor fiind mult mai bună decât în vara anului trecut.

”Una peste alta, proiecția de la buget, bineînțeles, cu ajustări, pentru că nu peste tot și nu la toți ordonatorii lucrurile s-au confirmat 100%, sunt probleme, dar sunt manageriabile, rezolvabile, lucrurile cumva au evoluat conform planului. Și pe acești piloni foarte serioși am purtat discuțiile cu Standard & Poor’s. Am încredere că raportul care va fi publicat mâine (vineri – n.r.) va lua în calcul toate aceste progrese”, a mai declarat Nazare.

El a precizat că nu are de unde să știe ce va anunța agenția, dar consideră că informațiile furnizate de specialiștii români sunt serioase.

Anticipatele ne-ar aduce retrogradarea și o criză din care ne-am reveni în ani de zile, spune Nazare

Ministrul Finanțelor a mai afirmat că România are nevoie rapid de un nou guvern cu puteri depline și că alegerile anticipate ar putea atrage retrogradarea ratingului, care ar aduce un număr de ani pentru a ne reveni

Nu suntem într-o situație comodă, România are mare nevoie de un guvern rapid învestit, dar nu vreau să discut despre astfel de scenarii. Trebuie un buget 2027 agreat de toate partidele și adoptat până la finalul anului, pentru că investitorii se uită la aceste aspecte. România, cu dezechilibrele sale, e într-un context internațional sensibil, care se suprapune peste dezechilibrele de la noi, efectele războiului din Iran, războiul din Ucraina, scumpirea combustibililor – avem nevoie să revenim într-o zonă credibilă, să fim credibili față de investitori. În această cheie trebuie citită și declarația președintelui despre anticipate, pentru că în ochii lor calendarul alegerilor anticipate ar pune în pericol materializarea execuției bugetului 2027. Ceea ce ar pune în mare pericol calificativul de investiții. (…) Trebuie să le explicăm oamenilor care sunt opțiunile și ce costuri au deciziile. Un scenariu de alegeri anticipate care ar atrage retrogradarea ratingului ar aduce un număr de ani pentru a ne reveni”, a spus Nazare.

Amintim că ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, afirma, în 24 septembrie, după întâlnirea cu reprezentanții S&P, că argumentul principal al României pentru ca țara să nu fie retrogradată este execuția bugetară.

”România trebuie să continue ceea ce a început. Nu putem transforma progresul obținut în ultimele luni într-o relaxare prematură a politicii fiscale”, afirma ministrul interimar.

Acesta precizează că s-a discutat ”deschis și despre dificultățile perioadei actuale”, inclusiv situația politică.

Pe 2 octombrie, S&P va anunța decizia privind ratingul suveran al țării. Agențiile Fitch și Moody’s au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă o retrogradare de către S&P ar putea plasa țara în categoria „junk”, crescând costurile de finanțare și reducând accesul la anumite categorii de investitori.

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