Ministrul Finanțelor anunță noi controale la companiile mari care ”tergiversează plata taxelor”

Autoritățile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor și cer la nesfârșit eșalonări, fără intenția reală de a plăti, consideră ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a anunțat marți că a solicitat Fiscului să demareze controale de integritate în cazul unor companii mari care au tergiversat plata obligațiilor fiscale și asupra cărora există suspiciuni de fraudă.

”De la eșalonări repetate și tergiversarea plății taxelor la semne serioase de întrebare privind integritatea unor jucători din economie, dar și a funcționarilor cu atribuții de control asupra acestora. Am cerut ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor jucători de dimensiuni economice semnificative, asupra cărora persistă situații de tergiversare a plății obligațiilor fiscale, cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi”, a scris ministrul Finanțelor pe pagina sa de Facebook.

Direcțiile de acțiune

El a dat drept exemplu situația unui producător local de țigări, care înregistrează obligații fiscale de peste 600 de milioane lei, din care mai mult de 300 milioane lei sunt datorii provenite doar din neplata accizelor și dobânzi și penalități.

Nazare a amintit și despre decizii succesive de eșalonări, restructurări, înlesniri și amânări la plată, ce datează de mulți ani, plus suspendări și contestări obținute în instanțe, în condiții cel puțin discutabile. Potrivit acestuia, în unele dintre cazuri, au existat situații ce au culminat cu intrarea în concordat preventiv a companiei în cauză, blocând posibilitatea ANAF de a executa silit.

”În aceste condiții și având în vedere acest tip de istoric, întrebarea principală este: cine a oferit, în tot acest timp, protecție la cel mai înalt nivel, acestor jucători? Așa cum am agreat cu noua conducere ANAF, o direcție principală de acțiune în perioada următoare, pentru îmbunătățirea colectării și restabilirea încrederii în instituție este să punem stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor și cer la nesfârșit eșalonări, fără intenția reală de a plăti. Eșalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credință, nu o scuză pentru abuzuri, iar obligația de a-ți achita datoriile fiscale este trebuie să fie aceeași pentru toate categoriile de contribuabilii – fie că vorbim de marile companii, jucătorii de dimensiune medie sau segmentul IMM. Echitatea în colectare și în tratamentul aplicat, precum și toleranța zero pentru abuzuri nu sunt opționale – de aceea, divizia de integritate a ANAF va avea un rol esențial în perioada următoare pentru a identifica, expune și opri aceste practici”, a subliniat șeful de la Finanțe.

