Ministrul Nazare: Prioritatea Guvernului demis e stabilitatea economică a României și menținerea ratingului de țară

Stabilitatea economică a României și menținerea ratingului de țară reprezintă prioritatea nr. 1 pentru guvernul interimar, după votul de marți al moțiunii, a transmis ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, printr-o postare pe Facebook.

”România intră de azi într-o perioadă de interimat guvernamental – fără să își permită însă un interimat economic. De aceea, continuarea gestionării responsabile a resurselor publice și semnalele pe care le transmitem în extern sunt esențiale pentru funcționarea economiei și, inclusiv, pentru menținerea ratingului de țară în perioada următoare. Așa cum am subliniat în ultimele zile, costul instabilității este vizibil deja în creșterea cursului leu/euro, în dobânzile majorate, în presiune pe buget și în riscurile care planează asupra ratingului de țară. Reacțiile piețelor sunt rapide, iar corecțiile vor fi costisitoare”, a transmis ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, marți, după trecerea moțiunii de cenzură PSD și AUR în Parlament.

Acesta a mai transmis că a primit deja, în ultimele zile, semnale clare din partea agențiilor internaționale de rating că situația politică a României este monitorizată în timp real, iar evoluțiile din perioada imediat următoare vor fi decisive.

Obiectivele strategice: finalizarea PNRR, accesarea banilor din SAFE și avansarea aderării la OCDE

”Menținerea ratingului și evitarea unei retrogradări depind de capacitatea de a demonstra stabilitate, coerență și predictibilitate în zilele următoare. În acest context, este esențială menținerea fermă a direcției în gestionarea finanțelor publice și conservarea echilibrelor macroeconomice – asigurarea continuității plăților și angajamentelor publice, menținerea disciplinei fiscale, asigurarea continuității investițiilor, protejarea capacității de finanțare a statului și evitarea oricărei deteriorări a ratingului suveran”, a mai afirmat Nazare, în postarea sa.

Potrivit acestuia, alături de aceste priorități imediate, România are 3 obiective strategice în 2026, care depind direct de acest cadru de stabilitate: implementarea completă a angajamentelor din PNRR, accesarea și utilizarea eficientă a instrumentelor europene din programul SAFE, precum și avansarea procesului de aderare la OCDE.

”Toate aceste obiective presupun în mod fundamental încredere, predictibilitate și continuitate instituțională – exact acele elemente care sunt astăzi sub monitorizarea continuă a partenerilor și a piețelor internaționale. Miza momentului depășește logica politică. Este o miză de credibilitate, seriozitate și de poziționare a României în arhitectura economică europeană și internațională”, a mai afirmat Nazare.

