Ministrul Nazare a pledat la Eurogrup pentru consilii comune ale miniștrilor de Finanțe și Energie: „Directorul FMI a preluat ideea României”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut joi o intervenție la reuniunea Eurogrupului în format extins (Eurogrup+) în care a pledat pentru organizarea de consilii comune de coordonare a miniștrilor Finanțe – Energie, din moment ce ”energia nu mai este doar un subiect tehnic”, ci ea ”influențează direct prețurile și inflația, competitivitatea economiilor, investițiile și bugetele naționale”.

”De ce energia şi finanțele trebuie corelate strategic. Am intervenit (…) la Luxemburg, la reuniunea Eurogrup+ — forumul care reunește miniștrii de finanțe din statele zonei euro și din afara ei, inclusiv România — într-o discuție despre stabilitatea economică și financiară a Europei. Mesajul meu principal a fost centrat pe ideea că energia, competitivitatea și disciplina fiscală sunt conectate și trebuie tratate împreună, nu separat”, a transmis ministrul Nazare, printr-o postare pe rețeaua socială Facebook.

Nazare: Este a doua oară când România cere la nivel european organizarea de consilii comune Finanțe – Energie

Potrivit acestuia, în ultimii ani, Europa a trecut prin crizele succesive generate de pandemie, criza energetică și presiunile inflaționiste, ”iar lecția tuturor este că, în astfel de situații, măsurile trebuie să fie ferm țintite către cei afectați, temporare și compatibile cu echilibrul bugetar”.

”România a aplicat această abordare în criza energetică, prin măsuri de sprijin gândite astfel încât să protejeze economia fără să destabilizeze bugetul. O parte importantă a sprijinului a fost direcționată către sectorul transporturilor, un domeniu esențial pentru funcționarea economiei. În același timp, la nivel european trebuie să fim mai bine pregătiți pentru viitoare crize. Aceasta înseamnă concret: date mai bune, digitalizare reală a mecanismelor de intervenție și instrumente care pot livra sprijin rapid, acolo unde este nevoie cu adevărat. Am reluat în acest context un punct esențial: coordonarea dintre miniștrii de finanțe și cei ai energiei trebuie întărită. Este a doua oară când România cere la nivel european organizarea de consilii comune Finanțe – Energie, pentru că energia nu mai este doar un subiect tehnic. Ea influențează direct prețurile și inflația, competitivitatea economiilor, investițiile și bugetele naționale”, a mai transmis ministrul interimar al Finanțelor.

România continuă să preseze pentru investiții în rețele și interconexiuni – Nazare: ”Kristalina Georgieva, directorul FMI, a preluat explicit ideea României privind necesitatea analizării împreună a energiei și finanțelor”

Acesta mai arată că, pentru Europa de Sud-Est, inclusiv pentru România, un element critic rămâne interconectarea energetică.

”Nu putem vorbi despre securitate energetică reală fără rețele moderne, coridoare energetice funcționale și interconectori care permit energiei să ajungă acolo unde este nevoie, atunci când este nevoie”, mai arată Nazare.

În același timp, potrivit ministrului Nazare, un element important pe agenda de joi a Eurogrupului a fost intervenția Kristalinei Georgieva, directorul general al FMI, ”care a preluat explicit ideea României privind necesitatea analizării împreună a energiei și finanțelor, confirmând că această abordare devine una centrală la nivel internațional și european”.

”Fără o viziune comună între energie și finanțe, Europa nu poate avea nici competitivitate, nici securitate economică reală”, a mai transmis Nazare, în postarea sa de pe Facebook.

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