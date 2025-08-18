Ministrul Oana Țoiu, pe 20 septembrie, la Chicago, pentru pregătirea întâlnirii lui Nicușor Dan cu Donald Trump. Vizita președintelui României va avea loc în primele 3 luni din 2026

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a anunțat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea întâlnirii de la începutul anului viitor dintre președintele Nicușor Dan și președintele SUA Donald Trump, potrivit News.ro.

Ea a precizat că, cel mai probabil, vizita președintelui României în SUA o să aibă loc în primul trimestru din 2026.

”În septembrie, pe 20 septembrie, o să fiu în Chicago, unde se întâlnește Comunitatea Românilor din Diaspora și antreprenorii de acolo, și le mulțumesc mult pentru invitație”, a spus ministrul de Externe la TVR Info.

Despre calendarul vizitei, Oana Țoiu a precizat că, la nivel de agendă, sunt trei obiective principale: participarea României la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, întâlnirea cu comunitățile de români, atât în New York cât și în Chicago și pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între președintele Nicușor Dan și președintele Donald Trump.

”Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”, a arătat Oana Țoiu.

Despre Visa Waiwer: ”Suntem într-un loc mai bun decât acum câteva luni”

Oficialul guvernamental a vorbit la TVR Info și despre situația României raport cu programul Visa Waiver, ea evitând să facă o estimare în legătură cu momentul în care românii ar putea călători fără viză în Statele Unite ale Americii.

Țara noastră a fost eliminată în luna mai din acest program, prin decizia actualei administrații republicane de la Casa Albă.

Ţoiu a spus la TVR Info că ”se lucrează pe toate palierele” pentru reincluderea României în Visa Waiver și a estimat că țara noastră este „într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”.

”În această perioadă, extrem de important pentru noi este şi programul Visa Waiver. Avem acolo de reconstruit câteva punți. Suntem, însă, într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni (…) România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu și lung ca o țară din Schengen să nu fie și în programul de Visa Waiver. Și nu vorbim doar de interesul României în asta. Programul Visa Waiver generează și o creștere a turismului, ceea ce înseamnă și un interes pentru Statele Unite ale Americii. (…) Instituțional, ce facem acum este că lucrăm în special la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, al Ministerului Afacerilor Externe și al Ambasadei”, a explicat Oana Țoiu.

