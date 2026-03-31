Ministrul Energiei: ”Reducerea accizei la carburanți ar trebui adoptată în această săptămână” – Măsura va viza doar prețul motorinei

Măsura reducerii accizei la motorină ar trebui adoptată în această săptămână, pentru a produce efecte începând de săptămâna viitoare, a declarat, marți, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a precizat că reducerea se va aplica doar la motorină, unde se concentrează mare parte din consumul anual de carburant al României.

„Este un proiect pe care trebuie să-l facă Ministerul de Finanțe, fiind vorba despre fiscalitate. El calculează acum modul în care se va aplica. Din punctul meu de vedere, această decizie trebuie luată în această săptămână ca să producă efecte începând cu săptămâna viitoare, pentru că durează până când scoți din antrepozit o anumită cantitate de combustibil. În momentul de față, statul român, prin Ministerul de Finanțe, are niște încasări suplimentare din TVA pe fondul creșterii prețurilor la pompă.

Se calculează foarte clar care sunt aceste câștiguri suplimentare, se calculează de asemenea alte surse alternative de către Ministerul de Finanțe pentru a putea să suporte această scădere a accizei, într-o formă în care oamenii să ajungă să aibă un cost mai redus la prețul final. Modul în care se face acest lucru e în momentul de față lucrat de Ministerul de Finanțe, pentru că e o măsură de fiscalitate și cred că trebuie adoptată în această săptămână această măsură extrem de importantă”, a explicat Ivan, în marja unei conferințe The Economist, citat de Agerpres.

Ivan: Am făcut deja ce ne-a recomandat Uniunea Europeană

Potrivit ministrului, măsura reducerii accizei la motorină ar trebui să se adauge altor măsuri adoptate până în prezent, precum limitarea exporturilor, cu reducerea componentei de bioetanol din benzină și cu redeschiderea rafinăriei Petrotel

„Din punctul meu de vedere avem o practică europeană și națională, ceea ce am propus de acum patru săptămâni și am adoptat săptămâna trecută și anume: de a limita exporturile, de a face rute alternative de aprovizionare cu carburanți și cu petrol, de a crește capacitatea de rafinare, de a reduce cantitățile de biocombustibil din produsele finale. Ceea ce ne-a recomandat Uniunea Europeană, am făcut deja. De asemenea, tot Uniunea Europeană ne spune că singura variantă prin care putem să scădem prețul final e să ajungem în zona de reducere a accizei”, a afirmat Bogdan Ivan.

Întrebat de jurnaliști cu cât ar urma să scadă la pompă litrul de motorină în urma reducerii accizei, ministrul Energiei a susținut că cifrele ar putea fi oferite de Ministerul de Finanțe după ce va calcula suportabilitatea din buget.

Nu se pune problema raționalizării carburanților, la pompă

În ceea ce privește raționalizarea combustibilului, Ivan a transmis că „nu se pune pe tapet acest scenariu”, subliniind că România dispune de rezerve suficiente și de rute alternative de aprovizionare cu petrol crud și motorină.

Pe de altă parte, ministrul a explicat motivele pentru care reducerea accizei ar urma să vizeze doar motorina.

„Cel mai mare impact asupra pieței din România este la motorină, pentru că aici au fost și cele mai mari creșteri și cele mai mai mari prețuri, pentru că România importă motorină direct și pentru că în cazul benzinei vedem că avem prețuri mai mici, pentru că producem benzină și exportăm circa jumătate din cât producem. Adică noi ne asigurăm necesarul intern. Impactul total asupra economiei este în motorină, și asupra agriculturii, și asupra transporturilor, și asupra industriei alimentare. Așa că preferăm ca acel câștig pe care îl facem din nereducerea accizei la benzină să-l ducem înspre motorină pentru a avea un impact mai mare”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a mai precizat că România ar putea apela la rezervele de stat doar în momentul în care se constată că există probleme de aprovizionare.

