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Ministrul grec al Energiei neagă că ambasadoarea SUA ar fi amenințat Grecia, dar evită să comenteze direct articolul din Wall Street Journal

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De Iulian Soare

2 octombrie, 2026

Ministrul elen al energiei, Stavros Papastavrou, a respins vineri informația conform căreia ambasadoarea americană ar fi amenințat Grecia cu consecințe politice în timpul unei cine organizate la Atena în luna martie a acestui an, afirmând că nu s-a exercitat niciodată o astfel de presiune asupra țării, relatează publicația Kathimerini.com, preluată de News.ro.

„Nu a existat niciodată vreo presiune sau amenințare la adresa țării noastre pentru a întreprinde vreo acțiune și nici nu ar fi de tolerat vreodată așa ceva”, a declarat Papastavrou în Parlament, ca răspuns la o întrebare adresată de deputatul din opoziție Alexandros Kazamias, de la partidul „Calea Libertății”.

Întrebarea se referea la un articol din The Wall Street Journal despre o cină care a avut loc în martie la Atena, la care au participat Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, și oficiali greci. Conform articolului, Guilfoyle a avertizat că, la fel cum guvernul de centru-dreapta al României a căzut (încă nu căzuse la vremea respectivă, dar apăruseră fracturi în coaliție și PSD amenința cu retragerea miniștrilor din Guvern – n.r.), Statele Unite ar putea provoca un rezultat similar și în Grecia.

Papastavrou nu a abordat direct detaliile articolului. În schimb, el a subliniat ceea ce a descris drept nivelul istoric ridicat al relațiilor eleno-americane, afirmând că acestea se bazează pe respect reciproc. El a menționat în special acordurile din sectorul energetic, inclusiv activitățile de explorare planificate de Chevron și ExxonMobil.

„Responsabilitatea mea nu este să comentez articolele, ci să apăr interesul național”, a spus Papastavrou în răspunsul adresat lui Kazamias, care îl presase să abordeze conținutul articolului din The Wall Street Journal. „Într-un astfel de cadru de cooperare între cele două țări, nu ar putea exista o astfel de amenințare”, a asigurat Papastavrou.

Partidele de opoziție din Grecia au făcut presiuni asupra guvernului pentru a clarifica dacă ambasadorul lui Donald Trump la Atena, Kimberly Guilfoyle, l-a amenințat pe ministrul energiei pentru a-l convinge să se alinieze la politicile energetice ale SUA, a relatat POLITICO.

Până acum, nu existase decât o negare formală din partea unui purtător de cuvânt al guvernului de la Atena.

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(Citește și: Ambasadoarea SUA în Grecia sugerează că SUA au fost implicate în căderea guvernului Bolojan – Miza: Coridorul vertical de gaze. Ea s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu și un consilier prezidențial)

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