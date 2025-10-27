Ministrul Energiei: România își asumă rolul de integrator al regiunii în materie de Energie – Discuții la București cu comisarul european și 16 miniștri de resort: Coridorul Vertical și reducerea dependenței de Rusia

România își asumă rolul de integrator și lider în regiune pentru a forma, împreună cu ceilalți vecini, o strategie comună pentru investiții în energie, pe care să o discute și să o pună pe masa Comisiei Europene, a declarat, luni, ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan.

Acesta a prezidat, la București, la Palatul Parlamentului, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est, cu participarea a 16 miniştri din întreaga regiune.

Strategia menționată de ministrul Energiei vizează viitorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, urmărind să asigure linii de finanțare europene pentru investiții în capacități de producție a energiei electrice hidro, gaz și nuclear, dar și investiții în rețele de transport și distribuție a energiei și a gazelor.

”În același timp, vorbim despre un proiect extrem de important și strategic pentru furnizarea de gaze naturale în regiune și anume Coridorul Vertical, pe care îl dezvoltăm împreună cu prietenii și partenerii noștri din Statele Unite ale Americii. Suntem proactivi, căutăm soluții împreună și suntem parteneri serioși, noi cei din România, ca și gazdă, împreună cu celelalte 17 state din regiune, pentru a contura o strategie comună cu comisarul pentru Energie, Dan Jorgensen, Comisia Europeană, dar și cu aliații și prietenii noștri din Statele Unite ale Americii”, a mai spus Bogdan-Gruia Ivan.

Ivan: ”Pentru o zi România este capitala investițiilor strategice în energie” – Discuții despre reducerea dependenței de Rusia și Coridorul Vertical

Ministrul Energiei a mai afirmat, în contextul reuniunii ministeriale a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), că România este, pentru o zi, capitala investițiilor strategice în energie.

Pe lângă comisarul european pentru Energie, 17 miniștri din regiune au fost luni la București pentru a discuta despre modul în care regiunea își reduce dependența față de energia produsă în Federația Rusă.

”Pentru o zi România este capitala investițiilor strategice în energie, avându-l pe comisarul european Dan Jorgensen aici, precum și pe miniștrii celor 17 state din regiune, 8 membre ale Uniunii Europene, iar celelalte 9 din regiune, de la Austria până la Grecia, Ucraina, Serbia și toate celelalte state din regiune care au poate aceleași provocări cu care ne confruntăm și noi astăzi în România, un preț foarte ridicat al energiei electrice, un preț moderat al gazelor naturale, dar care trebuie cu toate să aibă o predictibilitate legată de viitor și de economiile pe care noi toți le reprezentăm”, a declarat ministrul Energiei Bogdan Ivan.

Interconectarea energetică a regiunii

La rândul său, comisarul european pentru Energie a afirmat că una dintre principalele teme ale reuniunii de luni, precum și ale colaborării la nivel general, este aceea că Europa de Sud-Est ar avea mai multe beneficii dacă ar fi mai interconectată.

”Aceasta este, de asemenea, și una dintre prioritățile noastre principale în cadrul Comisiei Europene. Vrem să ajutăm atât cât putem. Desigur că există o dimensiune tehnică, și lucrăm din greu la asta. Există, de asemenea, aspecte financiare, unde este posibil să găsim sprijin la nivelul Uniunii Europene. În trecut, Mecanismul pentru Interconectarea Europei în domeniul energiei a oferit sprijin pentru proiecte similare. Acum am decis să creștem această finanțare, în cadrul următorului cadru financiar multianual, de cinci ori, de la mai puțin de șase miliarde de euro până la aproape 30 de miliarde de euro. Aceasta este o dovadă a faptului că la nivelul Comisiei suntem foarte dispuși să ajutăm proiecte de acest fel”, a spus Dan Jorgensen.

