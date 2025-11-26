Video / Ministrul Apărării: Noul sistem anti-dronă Merops este aproape de operaționalizare – Același sistem va fi operaționalizat în Polonia

Sistemul american Merops de apărare împotriva dronelor va fi operațional în România în foarte scurt timp, a anunțat marți seara ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Sistemul anti-dronă va contracara numărul tot mai mare de încălcări ale spațiului aerian de către Rusia. Declarațiile ministrului vin după ce o dronă a căzut în curtea unui localnic din comuna Puiești, județul Vaslui, după ce a fost urmărită mai multe ore pe teritoriul României.

În foarte scurt timp va deveni operațional sistemul american folosit în Ucraina cu foarte mult succes, fiind doar o “chestiune de timp până va fi implementat”, a spus Moșteanu.

Acesta a făcut declarații similare, marți, la baza militară Mihail Kogălniceanu. Lângă Moșteanu a vorbit marși și generalul american Christopher Donahue, care a declarat la rândul lui că sistemul este aproape gata.

„L-am testat și se află în faza finală de desfășurare”, le-a spus Donahue jurnaliștilor, potrivit Bloomberg. Donahue este comandantul forțelor terestre americane pentru Europa și Africa.

Același sistem va fi operaționalizat în Polonia

Cotidianul american The Washington Post scria, la începutul lunii noiembrie, că, în urma unui șir de incursiuni în spațiul aerian al NATO în ultimele luni, incursiuni care au relevat o serie de vulnerabilități ale alianței, Polonia și România vor amplasa un nou sistem de armament vizând apărarea împotriva dronelor rusești.

Sistemul american Merops, care este suficient de mic ca să poată fi pus în spatele unui camion de mărime medie, poate depista dronele și se poate apropia de ele prin inteligență artificială, astfel încât să poată funcționa atunci când comunicațiile electronice sau prin satelit sunt aglomerate.

Sistemul a fost testat în Polonia săptămâna trecută în cadrul unor exerciții militare în orașul Nowa Deba.

În afara amplasării lor în Polonia și în România, sistemele Merops vor mai fi folosite și de Danemarca, după cum au declarat pentru Associated Press o serie de oficiali militari din cadrul NATO, demersul înscriindu-se într-o serie de măsuri vizând întărirea apărării pe flancul estic al alianței.

Necesitatea unei asemenea tehnologii a devenit acută după cele aproximativ 20 de drone rusești care, la începutul lunii septembrie, au intrat în spațiul aerian polonez. Avioane valorând milioane de dolari au fost trimise să riposteze în fața unor drone care costă zeci de mii de dolari.

„Ceea ce ne oferă acest sistem este o detectare extrem de exactă”, a declarat colonelul Mark McLellan, șef-adjunct al personalului din Comandamentului Aliat al Forțelor Terestre din NATO. „El este capabil să depisteze dronele și să le doboare și, în plus, cu un cost redus… E mult mai ieftin decât trimiterea în spațiul aerian a unui avion de tip F-35 care să o doboare cu o rachetă”.

Dronele zboară la joasă înălțime și lent or, asta le face greu de depistat pe sistemele radar calibrate să depisteze rachete de mare viteză. În plus, ele pot fi luate drept păsări sau avioane. Potrivit oficialilor, sistemul Merops ajută la îndepărtarea unor asemenea lacune.

„Practic, Merops îndreaptă dronele împotriva altor drone”, afirmă McLellan, „fie prin ochirea directă a dronei inamice sau prin informații din partea unui sistem, care pot fi transmise la sol sau forțelor aeriene, astfel încât ele să poată fi doborâte.

