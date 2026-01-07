Miniștrii de finanțe G7 – noi discuții la Washington despre problema pământurilor rare

Miniștrii de finanțe din țările Grupului celor Șapte (G7) se vor întâlni la Washington pe 12 ianuarie pentru a discuta despre aprovizionarea cu pământuri rare, au declarat marți trei surse Reuters.

Una dintre surse a adăugat că plafoanele de preț pentru pământurile rare vor fi un punct de discuție, printre alte subiecte legate de mineralele critice.

Țările G7, cu excepția Japoniei, depind în mare măsură sau exclusiv de China pentru o gamă largă de materiale, de la magneți din pământuri rare până la metale pentru baterii. În iunie anul trecut, G7 a convenit asupra unui plan de acțiune pentru a-și securiza lanțurile de aprovizionare și a-și stimula economiile.

Oficialii au început să discute despre plafoanele de preț anul trecut, pentru a face investițiile în mineralele critice în afara Chinei economic viabile. Statele Unite au fost primele care au stabilit un preț minim într-un contract pentru aprovizionarea internă cu pământuri rare anul trecut.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei SUA nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii.

China amenință Japonia cu interzicerea exporturilor cu dublă utilizare, inclusiv pământuri rare

China Daily, un ziar deținut de Partidul Comunist Chinez aflat la putere, a raportat marți că Beijingul ia în considerare restrângerea mai strictă a licențelor pentru exporturile de pământuri rare către Japonia.

O astfel de măsură ar putea avea implicații majore pentru producția industrială japoneză, inclusiv pentru sectorul său auto esențial, spun analiștii.

Deși Japonia a încercat să-și diversifice aprovizionarea cu pământuri rare după ce China a limitat exporturile acestor minerale în 2010, aproximativ 60% din importurile sale provin în continuare din China.

O restricție de trei luni asupra exporturilor chineze de pământuri rare, similară cu cea din 2010, ar putea costa companiile japoneze 660 de miliarde de yeni (4,21 miliarde de dolari) și ar putea reduce cu 0,11% produsul intern brut anual, a spus economistul Takahide Kiuchi de la Nomura Research Institute într-o notă publicată miercuri.

Un interdicție de un an ar reduce PIB-ul cu 0,43%, a adăugat el.

Până acum, datele vamale chineze nu arată semne de scădere a exporturilor de pământuri rare către Japonia, deși aceste date sunt publicate cu întârziere. În noiembrie, ultima lună pentru care există date, exporturile au crescut cu 35%, până la 305 tone metrice, cel mai ridicat nivel înregistrat anul trecut.

***