Miniștrii apărării din România, Bulgaria și Turcia, reuniune la Sofia după atacurile rusești asupra navelor comerciale – Deciziile și poziția Turciei – Nouă navă lovită în largul Bulgariei, în timpul reuniunii

Miniștrii apărării din România, Bulgaria și Turcia s-au întâlnit, miercuri, la Sofia, pentru a discuta despre incidentele de securitate recente din Marea Neagră, unde mai multe nave comerciale civile au fost atacate de drone rusești în Zonele Economice Exclusive ale României și Bulgariei, pe ruta costală de tranzit a bunurilor ucrainene.

Conform MApN, cei trei miniștri, care au fost acompaniați la reuniunea trilaterală de la Sofia de oficiali militari de rang înalt, au abordat măsurile necesare pentru consolidarea cooperării aliate la Marea Neagră, respectiv a cooperării trilaterale. De notat că o altă navă a fost lovită, miercuri, de trei drone, în Zona Economică Exclusivă a Bulgariei – a cincea lovită în largul coastelor bulgărești – în timp ce naviga spre Portul Constanța.

”Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a participat miercuri, 28 octombrie, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Republica Turcia, alături de omologii săi bulgar, Dimitar Stoyanov, și turc, Yașar Güler. Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor recente ale situației de securitate din regiunea Mării Negre, în special asupra riscurilor generate de atacurile cu drone asupra navelor comerciale civile. Cei trei miniștri au abordat în acest context măsurile necesare pentru consolidarea cooperării aliate la Marea Neagră, respectiv a cooperării trilaterale”, arată MApN, într-un comunicat de presă.

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Conform MApN, în cadrul reuniunii, ministrul apărării naționale Ștefan-Radu Oprea a subliniat că atacurile recente asupra navigației comerciale din Marea Neagră reprezintă o escaladare a riscurilor asociate războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Totodată, oficialul român a punctat necesitatea respectării libertății de navigație și a protejării navelor civile și a infrastructurii maritime.

Ministerul Apărării mai arată că un punct important al discuțiilor l-a constituit dezvoltarea cooperării trilaterale pentru îmbunătățirea cunoașterii situației maritime, intensificarea schimbului de informații și consolidarea coordonării dintre forțele navale ale celor trei state. Marea Neagră reprezintă o arteră maritimă esențială pentru exportul global de cereale, resurse energetice și produse industriale, ceea ce face ca stabilitatea regiunii să fie vitală pentru securitatea alimentară și energetică internațională.

”Demnitarul român a prezentat implicațiile directe ale acestor evoluții asupra securității României și importanța sprijinului NATO pentru consolidarea capacităților de supraveghere, avertizare timpurie și combatere a dronelor. Totodată, a subliniat necesitatea întăririi măsurilor de protecție a infrastructurii critice și a obiectivelor energetice din zona economică exclusivă a României. Un punct important al discuțiilor l-a constituit dezvoltarea cooperării trilaterale pentru îmbunătățirea cunoașterii situației maritime, intensificarea schimbului de informații și consolidarea coordonării dintre forțele navale ale celor trei state, în conformitate cu responsabilitățile naționale. De asemenea, a fost evidențiată importanța continuării cooperării în cadrul inițiativei trilaterale de combatere a minelor marine din Marea Neagră – MCM Black Sea, pentru identificarea și neutralizarea minelor și menținerea siguranței navigației”, mai arată MApN.

În același timp, ministrul român al apărării a transmis că actualul context de securitate impune un răspuns coordonat la nivel regional și aliat, care să contribuie la prevenirea escaladării, la protejarea vieților omenești și la desfășurarea în siguranță a activităților civile în Marea Neagră.

”Cei trei miniștri au reafirmat importanța dialogului și a consultărilor trilaterale pentru implementarea unor măsuri concrete de consolidare a securității regionale și pentru dezvoltarea cooperării dintre forțele armate ale României, Bulgariei și Turciei”, mai spune MApN.

Ministrul turc al Apărării: Atacurile asupra navelor comerciale trebuie să înceteze imediat. Vom lua decizii care vor evita creșterea tensiunilor

Ministrul turc al Apărării, Yașar Güler, a declarat după reuniunea trilaterală că războiul dintre Rusia și Ucraina continuă să aibă efecte importante asupra securității Mării Negre și a avertizat asupra intensificării atacurilor împotriva navelor comerciale din regiune. Oficialul turc a subliniat că Ankara își menține sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar continuă în același timp dialogul cu Rusia pentru a evita extinderea conflictului.

„După cum se știe, Turcia și-a menținut încă din prima zi a războiului dintre Rusia și Ucraina sprijinul clar pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, încercând în același timp să împiedice escaladarea crizelor regionale prin canalele de dialog pe care le-a menținut deschise cu Rusia. Pe de altă parte, războiul dintre Rusia și Ucraina, care durează de aproape cinci ani, a avut și continuă să aibă repercusiuni semnificative asupra securității Mării Negre. Până în prezent, numeroase nave comerciale din Marea Neagră au fost atacate de părțile implicate, iar mine aflate în derivă, precum și fragmente necontrolate sau distruse de drone, UAV-uri ori rachete au fost neutralizate. Privim cu îngrijorare atacurile intense asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, în conformitate cu principiul libertății de navigație în zonele de mare liberă, facem apel la părți să dea dovadă de reținere. În ceea ce privește atacurile asupra navelor care arborează pavilion turc și sunt operate de entități turcești, ne rezervăm toate drepturile legale și urmărim îndeaproape evoluțiile”, a declarat Güler.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrasında konuştu. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile toplantıya katılan Bakan Yaşar Güler, toplantı ile ilgili şunları söyledi:… pic.twitter.com/XjMgh9Ah7I — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2026

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Ministrul turc a afirmat că România, Bulgaria și Turcia dispun deja de capabilitățile necesare pentru a adopta măsuri suplimentare de securitate în Marea Neagră, însă a avertizat că acestea trebuie calibrate astfel încât să nu ducă la o escaladare a tensiunilor.

„Ca țări din regiune, nu avem deficiențe în ceea ce privește capabilitățile necesare pentru măsurile care pot fi luate. Forțele Armate Turce, împreună cu Forțele Armate Bulgare și Române, dispun de capabilitățile necesare pentru implementarea oricăror măsuri care se impun. Cu toate acestea, este crucial să fie luate în considerare momentul și situația actuală. Din acest motiv, este important să luăm decizii raționale atât la nivel tactic, cât și strategic, evitând, printr-o diplomație atentă, abordările care ar putea crește tensiunile și pericolele din regiune. În acest context, țara noastră, care are cea mai lungă coastă la Marea Neagră, consideră menținerea stabilității și securității în regiune drept esențială”, a spus Güler.

Oficialul turc a subliniat și rolul Convenției de la Montreux în limitarea extinderii conflictului și a transmis că Ankara va continua actualele măsuri privind tranzitul navelor militare prin strâmtorile turcești.

„De la începutul războiului, noi, ca Turcia, am aplicat cu atenție prevederile Convenției de la Montreux privind securitatea Mării Negre, prevenind astfel extinderea războiului într-o zonă mai largă și menținând impactul acestuia asupra Mării Negre la cel mai scăzut nivel posibil. Aș dori să afirm că, atât timp cât situația actuală va persista, vom continua cu fermitate măsurile pe care le aplicăm în prezent privind trecerea navelor de război prin Strâmtorile turcești”, a declarat ministrul turc.

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Güler a precizat că Turcia continuă contactele cu ambele părți ale conflictului și le transmite constant să mențină navigația comercială în afara războiului și să înceteze atacurile asupra navelor civile. Oficialul turc a arătat că securitatea maritimă trebuie obținută printr-o soluție regională și a invocat precedentul Inițiativei privind Cerealele din Marea Neagră.

„În ceea ce privește atacarea navelor comerciale civile de către părțile aflate în război în Marea Neagră, în primul rând Turcia își continuă contactele prin toate canalele pentru a crea oportunități de dialog între Federația Rusă și Ucraina, în scopul protejării rutelor comerciale maritime și al asigurării libertății de navigație în Marea Neagră. Sunt transmise în mod continuu avertismente ambelor părți cu privire la necesitatea menținerii navigației comerciale în afara zonei de conflict și a încetării imediate a atacurilor asupra navelor civile. Subliniem în mod constant că securitatea maritimă în Marea Neagră poate fi asigurată numai printr-o soluție sustenabilă într-un cadru regional”, a declarat Güler.

„În acest context, Inițiativa privind Cerealele din Marea Neagră, implementată cu succes sub conducerea Turciei, a demonstrat întregii lumi că pot fi create coridoare maritime neutre chiar și în cele mai intense medii de conflict și că siguranța navigației civile poate fi garantată prin mecanisme verificabile. Aș dori să subliniez încă o dată că atacarea, indiferent de motiv, a navelor comerciale fără caracter militar care navighează în apele internaționale este inacceptabilă. Așteptarea noastră este ca aceste atacuri, care ignoră siguranța echipajelor civile, să înceteze imediat. Consider că poziția unitară și hotărâtă pe care o demonstrăm astăzi, în deplină coordonare și solidaritate cu prietenii și aliații noștri Bulgaria și România, reprezintă un mesaj clar pentru ambele părți aflate în război că rutele comerciale din Marea Neagră și securitatea statelor riverane constituie o linie roșie care nu poate fi încălcată”, a adăugat ministrul turc.

Güler a evidențiat și rolul grupării MCM Black Sea, creată de România, Bulgaria și Turcia pentru combaterea minelor marine și protejarea navigației, arătând că această cooperare trebuie extinsă inclusiv la protejarea infrastructurii critice submarine – fiind acceptate în acest sens contribuții ale altor țări, altele decât nave de război.

„Cu scopul de a răspunde amenințării reprezentate de minele provenite din războiul dintre Rusia și Ucraina și de a menține și contribui la siguranța navigației, desfășurăm operațiunea de combatere a minelor folosind forțele noastre navale naționale și mijloacele aeriene maritime. În plus, pentru a găsi o soluție la amenințarea reprezentată de mine, am creat Inițiativa de Combatere a Minelor din Marea Neagră, cunoscută și sub denumirea de MCM BLACK SEA Task Group, pe baza principiului responsabilității regionale, împreună cu cele trei state riverane. Considerăm că este de mare importanță să ne concentrăm nu numai asupra riscurilor generate de minele aflate în derivă, ci și asupra protejării infrastructurii critice submarine”, a spus Güler.

Ministrul turc a transmis că România, Bulgaria și Turcia vor adopta și alte măsuri dacă situația de securitate o va impune.

„Pentru a ne asigura că războiul care se desfășoară în regiunea noastră de cinci ani nu afectează securitatea țărilor noastre și pacea cetățenilor noștri și pentru a menține siguranța navigației în Marea Neagră, cele trei țări au adoptat împreună până în prezent măsuri foarte importante. Aș dori să afirm că, în perioada următoare, în cadrul principiului responsabilității regionale și folosind capabilitățile de care dispunem, vom adopta toate măsurile suplimentare necesare pentru a contribui la siguranța navigației în Marea Neagră. Prin textul comun asupra căruia am convenit în urma consultărilor de astăzi, ne-am demonstrat încă o dată în mod clar poziția fermă privind securitatea Mării Negre”, a declarat Yașar Güler.

Cooperare NATO pentru supravegherea riscurilor la Marea Neagră

Amintim că aeronave din Franța, SUA și Turcia au desfășurat deja mai multe misiuni de patrulare în zona Mării Negre, în contextul atacurilor recente ale Rusiei asupra navelor comerciale din apropierea zonei costiere a României și Bulgariei, conform datelor de monitorizare a zborurilor. După aeronava franceză Atlantique (ATL-2) și un P-8A Poseidon al Marinei SUA, zona a fost survolată săptămâna trecută și de un E-7T Peace Eagle al Forțelor Aeriene turce, care a executat zboruri în sud-estul României, în apropiere de Constanța.

De notat totuși că, potrivit unui anunț al MApN de marți seară, aeronava de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2 a Marinei Naționale Franceze execută aceste misiuni de supraveghere și recunoaștere în zona de vest a bazinului Mării Negre până pe data de 6 noiembrie (în perioada 18 octombrie – 6 noiembrie), nefiind încă clar ce se va întâmpla cu aeronava după acest termen.

Aceste misiuni sunt desfășurate atât în cursul zilei cât și cursul serii și contribuie la monitorizarea activității maritime și la sprijinirea eforturilor de prevenire a atacurilor cu drone rusești împotriva navelor comerciale, inclusiv a celor care operează în zonele economice exclusive și în apele teritoriale ale statelor membre NATO.

Ambasadorul SUA la București, întâlnire cu ministrul Apărării

De notat și că ministrul român al Apărării s-a întâlnit, marți, cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg. Acesta din urmă a reafirmat marți parteneriatul de apărare dintre România și Statele Unite. În plus, oficialul american a subliniat rolul României în securitatea regională și pe Flancul Estic.

„Am reafirmat parteneriatul nostru de apărare de neclintit în cadrul întâlnirii cu ministrul Apărării, @sroprea. Am discutat despre consolidarea priorităților noastre comune în domeniul apărării și despre creșterea interoperabilității. România joacă un rol vital în securitatea regională, iar împreună rămânem uniți în menținerea păcii prin forță pe Flancul Estic”, a declarat Nirenberg marți, după întâlnirea cu ministrul Apărării.

Reaffirmed our unwavering defense partnership in the meeting with Defense Minister @sroprea. Discussed strengthening our shared defense priorities and boosting interoperability. Romania plays a vital role in regional security, and together we stand united in maintaining peace… pic.twitter.com/hV5fVooKrX — Ambassador Darryl Nirenberg (@USAmbRO) October 27, 2026

La rândul său, ministrul român a transmis după întâlnire că discuția a vizat securitatea la Marea Neagră, sprijinul pentru Ucraina și consolidarea apărării pe Flancul Estic al NATO.

„Aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA rămâne o prioritate. Ne concentrăm pe întărirea apărării aeriene, combaterea dronelor, protejarea infrastructurii critice și consolidarea prezenței americane în România”, a transmis ministrul român pe X.

Am discutat astăzi cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, despre securitatea la Marea Neagră, sprijinul pentru Ucraina și consolidarea apărării pe Flancul Estic al NATO.



Aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA rămâne o prioritate. Ne concentrăm pe întărirea… pic.twitter.com/uEQJ4hoXLo — Stefan Radu Oprea (@sroprea) October 23, 2026

Amintim că NATO a anunțat că va trimite echipamente și capabilități suplimentare în regiunea Mării Negre, inclusiv pentru supraveghere, recunoaștere și investigații tehnice, după ce ambasadorii statelor membre au discutat situația de securitate din zonă în cadrul Consiliului Nord-Atlantic.

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