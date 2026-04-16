Delegațiea de miniștri români la Washington, discuții cu oficiali ai administrației Trump – Miza: Coridorul Vertical și investiții americane în energie. Ministrul Sănătății, întâlnire cu Eli Lilly pe sănătate

Miniștrii Guvernului României, aflați într-o delegație oficială la Washingon, au avut miercuri o întâlnire cu Jarrod Agen, Directorul Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă, cu care au discutat despre consolidarea cooperării România-Statele Unite în domeniul energetic, având în vedere rolul și poziția țării noastre în proiectul Coridorului Vertical, care aduce gaze naturale americane din Grecia în Europa.

”Am discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, continuând subiectele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investițiile strategice și rolul României ca hub energetic regional. În mod concret, am abordat oportunități de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune”, a transmis ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Amintim că o delegație românească extinsă se află zilele acestea la Washington, în SUA, pentru reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale și discuții directe cu instituțiile și partenerii din SUA.

Din delegație fac parte ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și ministrul Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru.

Consiliul pentru Dominanță Energetică construiește politicile energetice ale SUA în timpul administrației Trump

De notat că Consiliul pentru Dominanță Energetică este o structură creată la nivelul Casei Albe pentru a accelera proiecte strategice, a reduce birocrația și a coordona contribuții de la instituții – cheie. Consiliul funcționează ca un task force cu influență directă în administrația americană, iar directorul ei este unul dintre actorii relevanți în definirea politicilor energetice ale administrației Trump.

”În contextul actual, marcat de competiție globală pentru resurse și de necesitatea reducerii dependențelor strategice, întâlnirea are o miză majoră. România este foarte bine poziționată în acest context, cu unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice și capacitatea de a contribui la stabilitatea energetică a regiunii.

Din perspectiva Ministerului Finanțelor, prioritatea este să valorificăm această oportunitate, prin atragerea de investiții, susținerea proiectelor strategice și prin consolidarea poziției României ca partener predictibil și competitiv. Parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv prin dialog direct cu structuri importante ale administrației americane, este esențial pentru a transforma aceste oportunități în rezultate concrete pentru economia românească”, a mai transmis Nazare.

Ministrul Sănătății, întâlnire cu șeful Eli Lilly, una din cele mai mari companii farma din lume

În același timp, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut miercuri o întâlnire cu John F. Steele, vicepreședinte executiv al Lilly Diabetes and Obesity din cadrul Eli Lilly and Company, una din cele mai mari companii farmaceutice din lume.

Ministrul Sănătății a informat pe pagina sa de Facebook că în cadrul întâlnirii au fost abordate direcții precum dezvoltarea cercetării medicale și farmaceutice, investiții în startup-uri inovatoare din domeniul sănătății, consolidarea ecosistemului de cercetare și dezvoltare, respectiv extinderea protocoalelor de screening și prevenție.

Un punct important al dialogului a fost legat de pacienții cu boli metabolice, în special cei care suferă de obezitate și diabet. În opinia ministrului Sănătății, ”prevenția și depistarea precoce trebuie să devină piloni centrali ai sistemului nostru de sănătate”, iar parteneriatele internaționale pot accelera acest proces.

”Fără investiții private în cercetare și fără parteneriate solide, sistemul de sănătate rămâne blocat în reacție, nu în prevenție. Iar costul inacțiunii îl plătesc, în fiecare zi, pacienții. Știu că nu toate rezultatele se văd imediat. Dar astfel de parteneriate construite corect înseamnă un pas înainte pentru sistem și, mai ales, pentru oameni. Continuăm să dezvoltăm parteneriate strategice pentru un sistem de sănătate mai puternic, mai modern și mai adaptat nevoilor anului 2026”, a transmis Rogobete.

***