Ministerul Muncii lucrează la un proiect ce prevede subvenții pentru angajarea a 28.000 de tineri, pe o perioadă de doi ani

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a anunţat că, „cel mai probabil” din luna aprilie, va fi implementat un proiect prin care primul loc de muncă al 28.000 de tineri va fi subvenţionat de stat, printr-o finanţare totală de 170 de milioane de euro, transmite Agerpres.

Manole a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută sâmbătă la Arad, că acest proiect este „extrem de important”, dar „din păcate a fost blocat foarte mult timp”.

„Este un proiect etalon pentru Ministerul Muncii, l-am propus în septembrie, îl vom începe din păcate cu o întârziere care nu ni se datorează, în aprilie, cel mai probabil. Este vorba despre subvenţionarea timp de 24 de luni a locului de muncă pentru un tânăr, 1.000 de lei în primele 12 luni, 1.250 de lei în următoarele 12 luni, paralel cu subvenţionarea cu 2.250 lei a primelor 12 luni pentru angajator, deci ambele părţi au de câştigat”, a anunţat ministrul.

El a arătat că după cele 24 de luni de subvenţionare este obligatoriu ca angajaţii să fie ţinuţi încă 18 luni.

„Vorbim deci despre trei ani şi jumătate în care un tânăr care intră în acest program devine un angajat cu apreciabilă experienţă (…). Asta înseamnă o investiţie extrem de importantă în viitorul acestei ţări, pentru că un tânăr sub 30 de ani care intră în piaţa muncii este un câştig pentru societate pentru următorii 40 de ani”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a subliniat că acest proiect răspunde unui imperativ, pentru că România are un şomaj crescut în rândul tinerilor.

Ministrul Muncii a fost prezent la Arad pentru a participa la o întâlnire cu managerii de instituţii din subordine pe tema implementării măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare.

