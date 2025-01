Ministerul Mediului declanșează reorganizarea Romsilva – Direcțiile pe pierdere vor fi desființate, numărul directorilor va fi redus drastic

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a cerut Romsilva să-i prezinte în cel mult o săptămână planul de reorganizare a regiei, cu reducerea drastică a numărului actual de directori – 99 -, și desființarea direcțiilor cu pierderi.

”Anul 2024 a fost un an prost pentru Regie şi a fost al treilea an prost, nu primul an. Mă refer în primul rând la cifrele economice, la rata profitului, la cheltuielile Regiei şi la modul în care această instituţie este administrate. Am spus că primul lucru pe care doresc să-l rezolvăm şi foarte rapid este legat de oprirea tuturor cheltuielilor nejustificate. Fie că ne referim la tot felul de prime, fie că ne referim la bonificaţii, la premii, la pensionare sau cu alte ocazii”, a spus ministrul Fechet, într-o conferinţă de presă, citat de News.ro.

Cerințele stabilite de Mircea Fechet la întâlnirea cu administrația Romsilva – dacă principiile orientative ale reorganizării nu vor fi respectate, operațiunea va fi preluată de minister

Ministrul s-a întâlnit cu șefii Romsilva și le-a transmis cerințele pe care trebuie să le respecte planul de organizare.

”În măsura în care propunerea pe care mi-o vor înainta nu va satisface principiile pe care le-am enunţat, atunci bineînţeles că voi fi nevoit să iau pixul, să iau carioca şi să mă apuc să desenez împreună cu colegii din minister noua structură a Regiei. Însă ne propunem să reducem drastic numărul celor 99 de directori aflaţi astăzi în direcţiile silvice judeţene. E un număr disproporţionat de mare raportat la nevoile Regiei”, a spus oficialul.

Principiile reorganizării impuse de ministrul Mircea Fechet

„Am spus că primul lucru pe care doresc să-l rezolvăm, și foarte rapid, este legat de oprirea tuturor cheltuielilor nejustificate. Fie că ne referim la tot felul de prime, fie că ne referim la bonificații, la premii, la pensionare sau cu alte ocazii. Am dispus de astăzi să discute cu reprezentanții sindicatelor, să discute cu reprezentanții angajaților și să se asigure că astfel de sume nu se vor plăti în anul 2025 și nu se vor plăti nici în viitor”, a spus Mircea Fechet.

”Procesul de reorganizare va începe tot cu managementul”, a anunțat Fechet, întrucât ”dezastrul de la Romsilva se datorează în principal managementului”.

Reducerea consistentă a numărului de director, număr ce se ridică în moment de față la 99. ”Sunt direcţii silvice care administrează o suprafaţă însemnată de fond forestier, discutăm despre sute de mii de hectare, 324.000 în cazul Direcţiei silvice Caraş, la fel cum sunt direcţii silvice care au 20.000 de hectare, cu o structură de conducere relativ similar: Director al direcţiei silvice, director tehnic, director economic în anumite situaţii. Trebuie să corectăm toate aceste anomalii”, a arătat ministrul.

”Totodată am cerut o analiză foarte fermă, foarte strictă la nivel de direcţie silvică, la nivel de ocol silvic, la nivel de canton, pentru că există foarte multe anomalii”, a arătat Fechet, precizând că mai bine de jumătate din direcţiile silvice pierd bani în fiecare zi.

”Am hotărât ca nicio direcţie silvică ce a făcut pierderi în anul 2024 şi sunt peste jumătate, să nu mai existe. Am hotărât să nu avem nicio direcţie silvică cu pădure puţină”, a mai spus Fechet.

”Dacă vor rămâne 10 direcţii silvice din 41 sau 15, asta rămâne de văzut. Îmi propun ca decizia pe care o voi lua să vină în primul rând din partea Regiei”, a spus ministrul.

Mircea Fechet ”a dispus de astăzi să discute cu reprezentanţii sindicatelor, cu reprezentanţii angajaţilor şi să se asigure că astfel de sume nu se vor plăti în anul 2025 şi nu se vor plăti nici în viitor”.

Ministrul a mai sugerat că șefii Romsiva încearcă să facă o reorganizare prin care să salveze conducerea, dar să disponibilizeze personalul executiv și muncitorii necalificați. Prin ţară, prin diferite ocoale silvice, se fac tot soiul de liste negre cu pădurari care ar trebui daţi afară, cu alte tipuri de angajaţi, poate muncitori necalificaţi, a spus Mircea Fechet. ”Eu cred că va trebui să ne asigurăm că luăm toate măsurile necesare la nivelul managementului regiei. După care, bineînţeles, dacă situaţia o va impune şi analizând ocol cu ocol şi analizând direcţie silvică cu direcţie silvică, bineînţeles că putem să luăm măsuri care să ajungă până la ultimul angajat”, a subliniat Fechet.

Nu va mai tolera faptul că în ocoalele private şefii de ocol pleacă dimineaţa la muncă cu restul angajaţilor, pe când în ocoalele de stat şefii de ocol au o activitate mai curând de birou lucru care afectează productivitatea acestora.

Scandalul primelor – 178 de mil. de lei, valoarea acestora, în 2024

Primele plătite de Romsilva în anul 2024 au fost de aproximativ 178 de milioane de lei, ceea ce înseamnă cel puţin 10% din valoarea totală a cheltuielilor cu salarizarea, conform datelro prezentate miercuri de ministrul Mediului.

”Solicitarea mea a fost ca toate bonusurile să fie tăiate. Eu cred că fiecare leu pe care îl primeşti în cont trebuie să fie un leu muncit, indiferent dacă iei 100.000 de euro sau dacă iei 5.000 de euro, eu cred că nu există niciun motiv pentru care în 2025 o persoană să primească în cont alţi bani decât cei ce îi se cuvin ca urmare a salariului. Din acest motiv, suntem obligaţi să modificăm legea privind statutul silvicultorilor, iar acest proces a demarat deja în interiorul ministerului, şi în paralel am dispus conducerii executive să renegocieze contractul colectiv de muncă, un lucru extrem de complicat şi să elimine toate aceste bonusuri”, a explicat Mircea Fechet.

”În 2025 nu vreau să văd niciun ordin de plată în dreptul căruia să scrie bonus la pensionare sau bonus cu altă ocazie”, a mai declarat ministrul.

Nu vor fi eliminate în nicun caz tichetele de masă, a completat Mircea Fechet.

”Putem evalua fiecare astfel de spor şi cred că putem singuri să ne dăm seama, fără a fi silvicultori sau economişti, dacă un anumit spor e de bun simţ sau nu e. Pentru nişte condiţii periculoase de muncă, pentru nişte condiţii vătămătoare, sporurile nu le-a inventat Romsilva. Dacă îmi spuneţi că nu ştiu ce bucătar ia un spor pentru că e stresat la locul de muncă, eu cred că bucătarul se poate descurca foarte bine şi fără spor. Iar dacă nu-i convine, se poate angaja bucătar la restaurantul de peste drum”, a completat ministrul Fechet.

”Dacă ne uităm la cifre, putem să observăm că primele ce au fost plătite în anul 2024, aproximativ 178 de milioane de lei, dacă citesc bine din memorie, înseamnă cel puţin 10% din valoarea totală a cheltuielilor cu salarizarea în Regie, respectiv 1,8 miliarde. Doar prin eliminarea acestor sporuri avem o economie de 10% la costurile cu salariile, ceea ce, în opinia mea, poate să însemne un procent semnificativ”, a subliniat ministrul.

Angajați ai Romsilva, prime de sute de mii de lei, la pensionare

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat joi că sunt sute de persoane de la Romsilva care au beneficiat de prime de pensionare de 500.000 de lei, adică 100.000 de euro. El a anunţat că i-a convocat pe reprezentanţii Regiei, săptămâna viitoare, la minister, şi discută şi de reorganizarea Regiei, deoarece unele direcţii silvice au pierderi.

Romsilva a explicat ulterior cersonalul silvic beneficiază de un bonus în momentul pensionării, „egal cu de minimum cinci ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportat de angajator”, conform Statutul Personalului Silvic, votat în Parlament, promulgat şi publicat în Monitorul Oficial.

„Acest bonus a fost prevăzut încă din anul 1992, în primul Statut al Personalului Silvic, adoptat la un an după înfiinţarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Conform legislaţiei în vigoare, respectiv Statutul Personalului Silvic, votat în Parlament, promulgat şi publicat în Monitorul Oficial, personalul silvic beneficiază de o gratificaţie în momentul pensionării, „egală cu de minimum 5 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator”. Prevederea legală, obligatorie pentru administratorii pădurilor de stat sau private, a fost transpusă în Contractul Colectiv de Muncă în urma negocierilor cu sindicatele din silvicultură, fiind prevăzut, la momentul pensionării, un bonus între 2 şi 10 salarii brute, în funcţie de vechimea în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Beneficiarul plăteşte, pentru aceste sume, toate taxele, impozitele şi contribuţiile legale, ca orice alt venit salarial”, a explicat administrația Romsilva.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a înregistrat, în perioada 2019 – 2023, un profit brut cumulat de 792,65 milioane lei, din care 716,71 milioane lei au mers către bugetul de stat.

La înfiinţarea sa, în anul 1991, Regia avea 46.472 de angajaţi, administra circa 6,3 milioane hectare fond forestier, în timp ce, la finalul anului 2023, erau angajate 14.189 de persoane şi administra 3,12 milioane hectare proprietatea publică a statului.

Societatea mai asigura servicii silvice pentru alte circa 1,2 milioane de hectare fond forestier aflate în alte forme de proprietate și administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale şi 16 herghelii şi depozite de armăsari.

