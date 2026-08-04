Ministerul Finanțelor speră ca România să recâștige perspectiva „stabilă” de rating, în urma evaluării Moody’s de la sfârșitul săptămânii

Ministerul Finanțelor pregătește evaluarea agenției internaționale de rating Moody’s, după ce România a reușit să își mențină la limită calificativul de investiții în urma analizei realizate săptămâna trecută de Fitch Ratings. Obiectivul autorităților este îmbunătățirea perspectivei asociate acestuia de la „negativă” la „stabilă”, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„După rezultatul favorabil obținut la finalul săptămânii trecute în dialogul cu Fitch, la Ministerul Finanțelor pregătim intens zilele acestea următoarea evaluare importantă, cea a agenției internaționale Moody’s. Miza nu este doar menținerea ratingului (…) ci recâștigarea perspectivei stabile”, a scris ministrul pe pagina sa de .

Potrivit acestuia, evoluția politică din perioada următoare va avea un rol important în evaluarea agenției. „Din acest punct de vedere, traiectoria politică a României în perioada următoare rămâne un element decisiv”, a subliniat oficialul.

Ministrul a apreciat că decizia Fitch oferă României un interval de timp care trebuie folosit pentru consolidarea finanțelor publice.

„Prin menținerea calificativului de investiții acordat de Fitch am câștigat o fereastră de timp. Acesta nu este un răgaz de respiro, ci trebuie valorificat printr-un plan fiscal-bugetar credibil pentru 2027 și pentru anii următori, bazat pe măsuri predictibile, disciplină și continuitate”, a afirmat acesta.

Agențiile, interesate de două aspecte: stabilitatea politică și credibilitatea politicii bugetare

Șeful Finanțelor a explicat că agențiile de rating urmăresc în principal două criterii: stabilitatea politică și credibilitatea politicii bugetare.

„Există două elemente pe care agențiile de rating le urmăresc cu maximă atenție. Primul este stabilitatea politică (…). Al doilea este credibilitatea bugetară. Aceasta nu se câștigă printr-o țintă de deficit anunțată la începutul anului. Se construiește și se apără în fiecare lună, prin execuție bugetară riguroasă, respectarea angajamentelor și rezultate măsurabile”, a declarat ministrul.

Nazare a mai precizat că Ministerul Finanțelor a început deja pregătirea bugetului pentru anul 2027, care ar urma să fie finalizat în această toamnă pe baza unor ipoteze realiste și a unui calendar predictibil.

Totodată, oficialul a arătat că ministerul continuă dialogul permanent cu agențiile de rating și investitorii și le prezintă evoluțiile privind finanțele publice, inclusiv reducerea deficitului bugetar în primele șase luni ale anului.

Fitch Ratings a confirmat, la sfârșitul săptămânii trecute, ratingul suveran al României la BBB-, ultima treaptă recomandată investițiilor, și a menținut perspectiva negativă, semnalând că presiunile asupra finanțelor publice și incertitudinile privind consolidarea fiscală continuă să reprezinte principalele riscuri.

Agenția a apreciat însă măsurile adoptate de autorități pentru reducerea deficitului bugetar și angajamentul Guvernului de a continua consolidarea fiscală, evitând o retrogradare a calificativului.

Un element neobișnuit al raportului Fitch este mențiunea că decizia finală a fost modificată în urma unui apel formulat de autoritățile române. Agenția precizează că, „în conformitate cu politicile Fitch, emitentul a formulat o contestație și a furnizat informații suplimentare, ceea ce a condus la o decizie de rating diferită de cea adoptată inițial de comitetul de rating”. Fitch nu precizează însă care a fost decizia inițială și nici în ce a constat schimbarea. De altfel, într-o postare pe Facebook, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a precizat că „România rămâne în categoria recomandată investițiilor – un nou test trecut la limită.”

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