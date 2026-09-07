Ministerul Finanțelor redeschide programul Tezaur cu dobânzi de până la 7,15%. Populația deține 17,7% din titlurile de stat emise în 2026

Ministerul Finanțelor lansează luni o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,15% pe an, în condițiile în care populația deținea la sfârșitul lunii mai titluri de stat în lei și euro (Tezaur și Fidelis) în valoare de 18,86 miliarde de lei, echivalentul a 17,7% din totalul de 106,55 miliarde de lei.

România are în 2026 un necesar brut de finanțare estimat la 288 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din istorie, însă o parte din această sumă a fost prefinanțată în 2025, astfel că ținta indicativă de finanțare pentru acest an este de 275-285 miliarde de lei. Necesarul include un deficit bugetar estimat la 133,9 miliarde de lei, precum și aproximativ 154,3 miliarde de lei pentru refinanțarea datoriei ajunse la scadență.

Noua emisiune Tezaur, disponibilă în perioada 7 septembrie – 2 octombrie 2026, oferă investitorilor persoane fizice trei scadențe: un an, cu o dobândă de 6,20% pe an, trei ani, cu 6,75%, și cinci ani, cu 7,15%. Veniturile din dobânzi sunt neimpozabile.

Subscrierile pot fi realizate prin mai multe canale. Pe Ghișeul.ro, titlurile pot fi cumpărate între 7 și 30 septembrie. Investitorii înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV) pot face subscrieri online între 7 septembrie și 1 octombrie, prin unitățile Trezoreriei Statului. La sediile unităților Trezoreriei Statului, perioada de subscriere se încheie la 2 octombrie. Prin subunitățile Poștei Române, titlurile pot fi cumpărate până la 1 octombrie în mediul urban și până la 30 septembrie în mediul rural.

Titlurile Tezaur au valoarea nominală de un leu și sunt emise în formă dematerializată. Dobânda este plătită anual, la datele stabilite în prospectul de emisiune. Instrumentele sunt transferabile și pot fi răscumpărate în avans, iar investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Subscrierile pot fi anulate în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

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