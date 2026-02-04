Ministerul Finanțelor publică joi pachetul de măsuri pentru relansare economică, după consultări în coaliție, dar și cu mediul de afaceri

Pachetul de măsuri pentru relansarea economiei va fi publicat joi în transparență decizională, după definitivarea ultimelor detalii, a anunțat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, precizând că acesta a rezultat „atât prin contribuția tuturor partenerilor din coaliția de guvernare cât și din dialogul cu mediul de afaceri.”

„Am toată încrederea că va fi bine primit de antreprenori și de mediul de afaceri. Așteptăm feedbackul tuturor și vom continua consultările, odată ce documentul va fi disponibil în transparență”, a scris Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook..

Ministrul a anunțat totodată că în pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, a derulat recent o serie consistentă de întâlniri și discuții cu partenerii de dialog din mediul de business.

„Este esențial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat. De aceea le mulțumesc tuturor reprezentanților Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania și Foreign Investors Council (FIC) şi tuturor celorlalte asociații patronale care au transmis propuneri și feedback consistent – toate acestea susțin racordarea soluțiilor de sprijin ale statului la nevoile reale ale economiei”, a anunțat ministrul.

Alexandru Nazare a precizat că 2026 trebuie să fie anul în care paradigma dezvoltării României trebuie schimbată, iar accentul mutat „de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiții masive și valoare adăugată.”

Pachetul cuprinde „politici economice solide, fundamentate pe rezultate concrete, nu pe măsuri conjuncturale – astfel încât creșterea economică să fie una sănătoasă și echilibrată.”

Măsurile, prezentate luni în BPN-ul PNL

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat, în ședinţa de luni a Biroului Politic Național (BPN), principalele direcții ale pachetului de relansare economică.

Acesta va avea două paliere majore, primul vizând reconfigurarea schemelor de ajutor, iar al doilea, un pachet vizează o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri.

„Ministrul Finanțelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României și să susțină dezvoltarea economică pe termen mediu și lung”, a transmis, luni seară, PNL, într-un comunicat de presă.

Pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore:

Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a șapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale și materii prime critice, cercetare-dezvoltare și noi tehnologii, precum și industria de apărare.

Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri.

