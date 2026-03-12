Ministerul Finanțelor propune extinderea sprijinului pentru transportatorii afectați de scumpirea carburanților: 650 mil. lei pentru 6.200 de firme

Ministerul Finanțelor propune extinderea sprijinului destinat operatorilor economici din sectorul transporturilor rutiere de marfă și persoane, potrivit unui proiect de act normativ care prevede modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1094/2025.

Peste 6.200 de firme care fac transport de marfă sau persoane vor putea primi compensații de până la 85 de bani pe litru, până la finalul acestui an (schema anterioară se încheie la 31 martie).

Conform proiectului, perioada de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant va fi prelungită până la 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de firme până la 31 decembrie 2026. Valoarea ajutorului de stat pentru intervalul 1 aprilie – 31 decembrie 2026 este stabilită la 85 de bani pe litru, plata urmând să se facă prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale.

Bugetul total estimat al schemei se ridică la 652,195 milioane de lei, resurse care vor permite unui număr de aproximativ 6.200 de operatori economici să beneficieze de compensații.

„Aceasta este o măsură concretă de sprijin pentru firmele românești într-un moment tensionat, de incertitudine pe piețele internaționale. Mecanismul are ca obiectiv strategic susținerea directă a sectorului transporturilor, pentru a atenua impactul fluctuațiilor de preț asupra costurilor de operare. Sprijinul acordat transportatorilor se traduce, indirect, într-un avantaj pentru consumatori și pentru economia națională”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Inițiativa răspunde contextului de volatilitate a prețurilor la combustibili, influențat de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care afectează infrastructura energetică și rutele globale de transport. Proiectul înlocuiește sintagma „compensarea creșterii accizei” cu „compensarea creșterii prețului la motorină”, pentru o protecție mai eficientă a competitivității operatorilor români.

Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, va realiza analize trimestriale ale pieței, ajustând, dacă este necesar, valoarea sprijinului în funcție de evoluția prețului țițeiului, pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor și continuitatea serviciilor de transport.

***