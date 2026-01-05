Ministerul Finanțelor pregătește împrumuturi peste 11 mld. lei de pe piața internă în ianuarie

Statul plănuiește să împrumute circa 11,2 mld. de lei de la investitorii locali în prima lună a anului, suma fiind destinată finanțării deficitului bugetar și rostogolirii datoriei publice, potrivit unui ordin al ministrului Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna ianuarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale și alți investitori instituționali locali în valoare de 10 miliarde de lei, la care se adaugă 1,2 mld. de lei, sume împrumutate în sesiunile suplimentare de oferte necompetitive.

Suma totală, de 11,2 miliarde lei, este cu 6,025 miliarde de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna decembrie 2025, de 5,175 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe parcursul lunii ianuarie vor fi organizate licitaţii pentru două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, în sumă de un miliard de lei fiecare.

De asemenea, vor fi organizate 12 licitaţii pentru emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 8 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (1,2 miliarde de lei în total).

