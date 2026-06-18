Ministerul Finanțelor lansează instrumentul de finanțare de 5,3 mld. lei pentru investiții în producție în România. Prag minim: 50 mil. lei

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerul Finanțelor, un nou instrument de finanțare în valoare de 5,313 miliarde lei, destinat susținerii investițiilor în capacități de producție pe teritoriul României. Măsura face parte din programul de relansare economică elaborat de minister și este reglementată prin OUG nr. 8/2026.

Instrumentul vizează proiecte de investiții în industria prelucrătoare și în sectoare economice cu nivel ridicat de importuri, cu obiectivul de a stimula producția internă, dezvoltarea lanțurilor valorice locale, reducerea dependenței de importuri și crearea de noi locuri de muncă.

Investiții eligibile de la 50 milioane lei

Companiile vor putea accesa sprijin financiar pentru investiții inițiale cu cheltuieli eligibile de minimum 50 milioane lei. Fondurile pot fi utilizate pentru construcții, achiziția de echipamente tehnologice și active necorporale noi.

Schema este deschisă atât companiilor existente, cât și start-up-urilor, în condiții stricte de eligibilitate financiară și operațională.

Pentru firmele active, sunt necesare capitaluri proprii pozitive și rentabilitate a cifrei de afaceri peste zero într-unul dintre ultimele trei exerciții financiare. Start-up-urile trebuie să dispună de un capital social minim de 100.000 lei, iar acționarii acestora nu trebuie să fi deținut în ultimii doi ani companii care desfășurau aceeași activitate pentru care se solicită sprijin.

Sunt excluse de la finanțare firmele aflate în dificultate, insolvență sau cele aflate sub incidența unei decizii de recuperare a ajutorului de stat.

Un element de noutate al mecanismului îl reprezintă flexibilitatea formei de sprijin: companiile pot opta între grant direct sau credit fiscal, în funcție de structura investiției și nevoile de finanțare.

Calendar multianual 2026–2036

Instrumentul are un calendar extins, conceput pentru a asigura predictibilitate investitorilor:

acordurile de finanțare vor fi emise în perioada 2026–2032;

plățile ajutoarelor de stat vor fi efectuate în perioada 2027–2036.

Ministerul Finanțelor va organiza anual sesiuni de depunere a cererilor, fiecare cu o durată de 30 de zile lucrătoare, anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte de deschidere.

Proiecte ierarhizate pe bază de punctaj

Proiectele depuse vor fi evaluate și ierarhizate printr-un sistem de punctaj, care urmărește direcționarea fondurilor către investițiile cu impact economic ridicat. Printre criterii se numără reducerea importurilor, dezvoltarea lanțurilor valorice locale, creșterea gradului de automatizare și extinderea capacităților de producție în sectoare strategice.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că România are nevoie de investiții care generează valoare adăugată și locuri de muncă, în special în sectoarele în care dependența de importuri este ridicată.

„Prin acest instrument punem la dispoziția companiilor 5,313 miliarde lei pentru proiecte mari de producție. Nu putem reduce dezechilibrele economice fără a crește capacitățile de producție internă și fără atragerea de capital. Este un pas important pentru dezvoltarea unor capacități moderne de producție și pentru crearea de noi locuri de muncă, contribuind la reducerea deficitului comercial și la consolidarea rezilienței economice a României”, a declarat ministrul.

Măsura este prezentată ca parte a unei strategii mai largi de întărire a bazei industriale naționale și de susținere a investițiilor productive, cu impact pe termen lung asupra creșterii economice și competitivității economiei românești.

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