Ministerul Finanțelor intenționează să împrumute cel puțin 7,2 mld. lei de la bănci, în august

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna august 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, transmite Agerpres.

Suma de 7,2 miliarde de lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 1,3 miliarde de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna iulie 2026, de 8,5 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, în data de 10 august va fi organizată licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont în sumă de 600 de milioane de lei, cu scadenţa în 24 februarie 2027, iar în 17 august una pentru o emisiune de 800 de milioane de lei, cu scadenţa în 28 iulie 2027.

De asemenea, vor fi organizate nouă licitaţii pentru emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 5,8 miliarde de lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitaţiei de referinţă.

Astfel, au fost programate licitaţii pentru o emisiune de obligaţiuni de 200 de milioane de lei, în 13 august, una de 300 de milioane de lei, în 6 august, o emisiune de 500 de milioane de lei, în 31 august, două de 700 de milioane de lei, în 10 august şi 20 august, trei de 800 de milioane de lei, în 17 august, 24 august şi 27 august, şi una de un miliard de lei, în 3 august.

***