Ministerul Finanțelor împrumută cel puțin 8,5 mld. lei de la bănci, în iulie

Ministerul Finanțelor a planificat, în luna iulie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 8,5 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, scrie Agerpres.

Suma de 8,5 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark este cu 900 milioane lei mai mare față de cea care a fost programată în luna iunie 2026, de 7,6 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, în data de 2 iulie va fi organizată licitație pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont în sumă de 1 miliard de lei, cu scadența în 28 iulie 2027.

De asemenea, vor fi organizate 11 licitații pentru emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 7,5 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitației de referință.

Astfel, au fost programate licitații pentru o emisiune de obligațiuni de 400 milioane lei, în 16 iulie, două de 500 milioane lei, în 20 iulie și 30 iulie, trei de 700 milioane de lei, în 2 iulie, 6 iulie și 27 iulie, și cinci de 800 de milioane lei, în 6 iulie, 9 iulie, 13 iulie, 16 iulie și 23 iulie.

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