Ministerul Finanțelor implementează un sistem blockchain la bonurile fiscale pentru reducerea fraudei

Ministerul Finanțelor implementează un sistem bazat pe tehnologia blockchain pentru gestionarea bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice, proiect cu o valoare totală de 46,87 milioane de lei (aproximativ 9,4 milioane de euro), menit să sporească transparența fiscală și să reducă frauda.

Inițiativa, denumită BF-CHAIN („Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain”), presupune crearea unui registru digital securizat și imposibil de modificat ulterior, în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat la emitere, fără a fi necesară înlocuirea sau modificarea caselor de marcat existente.

Proiectul este coordonat de Ministerul Finanțelor prin Centrul Național pentru Informații Financiare, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, și include:

un sistem de administrare a caselor de marcat bazat pe blockchain;

un mecanism de stocare securizat criptografic, care garantează integritatea și trasabilitatea fiecărei tranzacții;

o aplicație mobilă dedicată cetățenilor, pentru acces rapid și verificare a bonurilor fiscale.

Perioada de implementare este între 22 decembrie 2025 și 22 decembrie 2027. Până la finalul proiectului, cel puțin 5.000 de case de marcat urmează să fie integrate în sistem, cu posibilitatea extinderii ulterioare la nivel național.

Finanțarea totală este de 46,87 milioane de lei, din care 32,2 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027. Contribuția partenerilor este de 10,78 milioane de lei, iar cheltuielile neeligibile se ridică la 3,8 milioane de lei.

Sistemul urmărește creșterea transparenței fiscale, reducerea erorilor umane și a riscurilor de fraudă prin înregistrări imuabile, precum și diminuarea controalelor fizice repetitive. Cetățenii vor putea verifica rapid bonurile prin aplicația mobilă, vor beneficia de bonuri digitale care nu se deteriorează (spre deosebire de cele pe hârtie termică) și vor avea acces facil la istoricul tranzacțiilor pentru garanții, retururi sau gestionarea bugetului personal.

Pentru mediul de afaceri, soluția oferă securitate sporită a datelor fiscale, elimină posibilitatea modificărilor retroactive și reduce suspiciunile de manipulare, ceea ce ar putea duce la mai puține controale inopinate și la încurajarea conformării voluntare, transmit reprezentanții ministerului.

Arhitectura proiectului permite extinderea viitoare către alte categorii de date fiscale, inclusiv integrarea cu sistemul e-Factura, pentru verificarea automată a facturilor, limitarea fraudei cu TVA și alinierea la tendințele internaționale de raportare fiscală în timp real.

