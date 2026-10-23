Ministerul Finanțelor, explicații despre cifra Eurostat de 9,2% pentru deficitul bugetar din T2: este deficitul unui singur trimestru, nu deficitul anual – Direcțiile prioritare pentru atingerea țintei de 6,2%

Indicatorul de deficit bugetar ESA de 9,2% din PIB pentru trimestrul II 2026, publicat recent de Eurostat, reprezintă deficitul trimestrial ajustat sezonier, raportat la PIB-ul ajustat sezonier din respectivul trimestru, explică Ministerul Finanțelor, într-un comunicat de presă. Explicația a venit după ce în spațiul public au apărut confuzii despre consolidarea fiscală operată în ultimele trimestre.



Pe același indicator, valorile publicate de Eurostat au fost: 9,6% în trimestrul III 2024, 9,9% în trimestrul IV 2024, 9,2% în trimestrul I 2025, 7,7% în trimestrul II 2025, 7,1% în trimestrul III 2025, 7,3% în trimestrul IV 2025, 5,5% în trimestrul I 2026 și 9,2% în trimestrul II 2026.

% din PIB trimestrial (ajustat sezonier) T1 T2 T3 T4 2024 9,7 7,3 9,6 9,9 2025 9,2 7,7 7,1 7,3 2026 (provizoriu) 5,5 9,2 – –

Conform ministerului, România a acumulat o serie de dezechilibre majore în mai mulți ani, succesiv, iar corecția acestora, demarată în 2025 este de durată. Ritmul deficitului, la nivel semestrial, pe seria ajustată sezonier a Eurostat, a coborât de la aproape 10% din PIB în a doua jumătate a anului 2024 la 7,35% în prima jumătate a anului 2026.

Notă: Indicatorul e publicat de oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat) pe baza datelor calculate de Institutul Național de Statistică (INS).

Ce reprezintă indicatorul publicat de Eurostat pentru trimestrul II 2026

Ministerul Finanțelor arată că, pe seria ajustată sezonier, media primului semestru 2026, de 7,35%, este inferioară mediei primului semestru 2025 (8,45%) și mediilor anuale din 2024 și 2025, iar trimestrul I 2026 reflectă cea mai scăzută valoare din serie.

”Evoluția deficitului este dată de dinamica seriei complete a indicatorului, nu de compararea a două trimestre selectate. Raportul deficit/PIB este influențat de evoluția economiei, respectiv faptul că o încetinire a creșterii PIB-ului nominal majorează raportul fără ca deficitul nominal să crească. Ajustarea sezonieră, realizată de Institutul Național de Statistică după aceeași procedură în fiecare trimestru, nu crește deficitul, ci îl redistribuie între trimestre după tiparul anilor anteriori. Pe ansamblu, seria ajustată sezonier arată un ritm de creștere al deficitului mai redus în 2026 decât în fiecare dintre ultimii doi ani”, arată Ministerul Finanțelor.

Ministerul mai spune că variația indicatorului ajustat sezonier între trimestrul I și trimestrul II 2026 reflectă fluxuri cu caracter neregulat, pe care ajustarea sezonieră le păstrează în cifră – de exemplu, veniturile încasate concentrat la începutul anului, cum sunt impozitele pe proprietate, sunt repartizate în metodologia ESA uniform pe întregul an, ceea ce face ca profilul trimestrial al deficitului ESA să difere de cel al execuției cash.

Conform ministerului, datele trimestriale sunt provizorii și sunt revizuite la fiecare publicare, în ambele sensuri: valoarea pentru trimestrul I 2026 a fost revizuită odată cu publicarea datelor pentru trimestrul II, după cum valorile pentru trimestrele II și IV 2025 au fost revizuite în scădere față de publicările anterioare.

În ceea ce privește cifra aferentă trimestrului II 2026 (9,2%), Ministerul Finanțelor precizează că aceasta nu reprezintă deficitul cumulat la nivelul primului semestru și nici deficitul estimat pentru întregul an 2026.

”Evoluția indicatorului de la 5,5% în trimestrul I la 9,2% în trimestrul II evidențiază o creștere a deficitului trimestrial, care se analizează în contextul evoluției finanțelor publice pe ansamblul anului, fără a fi extrapolată automat asupra rezultatului bugetar anual”, mai precizează Ministerul.

”Prin urmare, diferența dintre indicatorii celor două trimestre reflectă în principal particularitățile calendarului investițiilor și al plăților bugetare și nu indică, în sine, o accelerare structurală a cheltuielilor publice”, mai arată Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor: Anul 2026 e unul atipic – o parte din cheltuieli au fost efectuate mai devreme în contextul PNRR

În același timp, spune ministerul, anul 2026 este unul atipic în ceea ce privește investițiile publice. România a trebuit să finalizeze până la 31 august proiecte importante, ceea ce a însemnat că o parte din cheltuielile care, în mod obișnuit, se realizau spre finalul anului, în trimestrele III și IV, au fost efectuate mai devreme, în primul semestru.

”Acest lucru a pus presiune asupra deficitului din Trimestrul II și explică o parte din evoluția indicatorilor trimestriali publicați de Eurostat, atât înainte, cât și după ajustarea sezonieră”, conform Finanțelor.

Și Valentin Lazea, economistul-șef al BNR, a explicat joi că cifra de 9,2% din PIB reprezintă deficitul din T2 raportat la PIB-ul din T2: „Înțeleg că e vorba de un exercițiu pe care îl face Eurostat trimestrial pentru toate țările și e vorba de volatilitatea foarte mare dintre trimestre. Fiecare țară are o mare volatilitate, deficit mult mai mic într-un trimestru, mult mai mare în altul, de exemplu. Înțeleg că în România, în primul trimestru, deficitul raportat la PIB-ul acelui trimestru, deci nu pe an, ci înăuntrul trimestrului a fost de 5,5%, că nu a fost aprobat bugetul, s-au amânat niște cheltuieli. În trimestrul doi, deficitul acelui trimestru raportat la PIB-ul acelui trimestru a fost 9,2% sau cât s-a spus și din asta s-a făcut o mare știre”.

De notat și că, pe seria neajustată sezonier, publicată de Eurostat, trimestrele se compară cu același trimestru al anului anterior, iar cumulatul se calculează în lei și se raportează la PIB-ul anual:

% din PIB trimestrial (serie brută) T1 T2 T3 T4 Semestrul I (% din PIB anual) An (% din PIB anual) 2024 12,5 5,2 7,7 11,4 3,7 9,2 2025 11,8 5,7 5,3 8,9 3,6 7,8 2026 (provizoriu) 7,4 7,8 – – 3,4 –

*Sursa: Eurostat, 21 octombrie 2026; cumulatul semestrial și anual: calcul pe baza datelor INS și a PIB-ului anual.

”Pe seria neajustată, procentele trimestriale nu se însumează și nu se mediază, întrucât trimestrele au ponderi diferite în PIB-ul anual. Această serie are un tipar propriu – trimestrul I înregistrează în fiecare an cel mai ridicat nivel, trimestrul II cel mai redus -, iar în 2026 cele două valori s-au apropiat: trimestrul I a înregistrat cel mai scăzut nivel din întreaga serie, iar trimestrul II un nivel superior celui obișnuit pentru această perioadă – iar deficitul semestrului s-a redus de la 3,7% din PIB în 2024 și 3,6% în 2025 la 3,4% în 2026. Astfel, pe seria brută, deficitul primului semestru este mai mic decât în fiecare dintre ultimii doi ani, iar diferența dintre cele două trimestre din 2026 ține de calendarul execuției, nu de o schimbare de tendință”, mai arată Finanțele.

Notă: Seriile trimestriale publicate de Eurostat sunt statistici din sistemul conturilor naționale, care descriu poziția administrației publice în raport cu economia fiecărui trimestru, nefiind indicatori ai execuției bugetare; datele pentru anul 2026 au caracter provizoriu și pot fi revizuite la publicările următoare. În același timp, merită notat că evaluarea poziției fiscale în metodologia europeană se realizează pe ansamblul anului, la notificările din aprilie și octombrie ale anului următor, pe date validate, nu provizorii.

Ministerul Finanțelor mai spune că ”susține prezentarea transparentă a componentelor care explică diferența dintre cele două metodologii, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, pe măsură ce datele statistice sunt validate și detaliate” și că ”caracterul provizoriu al datelor trimestriale nu reduce importanța monitorizării lor, dar impune prudență în formularea concluziilor definitive”.

Direcții prioritare pentru stabilitatea finanțelor la final de an. Ținta de 6,2% din PIB lasă doar 49 mld. lei pentru trimestrul IV – Direcțiile bugetare pentru finalul anului

De notat că execuția bugetară cash (pe metodologia națională, nu ESA) la nouă luni indică un deficit de 3,82% din PIB, față de 5,35% în aceeași perioadă a anului 2025.

Încadrarea în ținta de 6,2% din PIB asumată pentru 2026 acordă trimestrului IV un spațiu de circa 2,4 puncte procentuale din PIB — aproximativ 49 de miliarde lei — într-un trimestru care concentrează istoric cele mai mari plăți ale anului; în trimestrul III, avansul față de anul trecut s-a redus deja, de la 1,6 la 1,5 puncte procentuale, deși a concentrat un volum masiv de investiții publice.

Astfel, conform comunicatului, Ministerul Finanțelor are în vedere două direcții prioritare pentru finalul de an:

O abordare în continuare prudentă, la finalul anului, în gestionarea finanțelor publice. România trebuie să prioritizeze cheltuielile esențiale și să evite angajarea unor costuri care nu se justifică prin nevoi imediate și care pot fi amânate . În intervalul rămas din 2026 singura pârghie care produce efecte în acest an este reducerea cheltuielilor, iar efectul acesteia scade cu fiecare săptămână de întârziere. De aceea, rectificarea bugetară este un obiectiv prioritar: aceasta trebuie să reducă cheltuielile care nu sunt necesare și să concentreze resursele pentru investițiile în curs și funcționarea esențială a statului. Investițiile publice au ajuns la 107,8 miliarde lei la nouă luni, cu 25,2 miliarde lei peste nivelul de anul trecut, în mare parte din fonduri europene.

. În intervalul rămas din 2026 singura pârghie care produce efecte în acest an este reducerea cheltuielilor, iar efectul acesteia scade cu fiecare săptămână de întârziere. De aceea, rectificarea bugetară este un obiectiv prioritar: aceasta trebuie să reducă cheltuielile care nu sunt necesare și să concentreze resursele pentru investițiile în curs și funcționarea esențială a statului. Investițiile publice au ajuns la 107,8 miliarde lei la nouă luni, cu 25,2 miliarde lei peste nivelul de anul trecut, în mare parte din fonduri europene. Atingerea țintei de 6,2% înseamnă parcurgerea a aproximativ jumătate din parcursul de la deficitul de 9,2% din 2024 la pragul de 3% din PIB. Cealaltă jumătate va fi parcursă în anii următori, iar fiecare an în care corecția întârzie se plătește în dobânzi.

”România a realizat cea mai semnificativă ajustare fiscală din UE în perioada 2025-august 2026, însă datele trimestriale din 2026 arată că procesul de consolidare nu este încheiat și trebuie evaluat riguros, transparent și fără confuzii între metodologiile statistice. Disciplina bugetară presupune atât controlul plăților și al angajamentelor, cât și reflectarea corectă și transparentă a tuturor obligațiilor statului”, a mai transmis Ministerul.

Situația financiară la zi a României. România se află în procedura de deficit excesiv din 2020

Conform Ministerului Finanțelor, notificarea anuală publicată de Eurostat arată că România a încheiat anul 2025 cu un deficit de 7,8% din PIB (149,7 miliarde lei), cel mai ridicat din Uniunea Europeană, față de o medie de 3,1% în UE și 3,0% în zona euro — după 9,2% în 2024 și 6,6% în 2023.

Datoria publică a ajuns la 58,9% din PIB la finalul anului 2025, de la 48,3% în 2022: o creștere de peste zece puncte procentuale în trei ani, al cărei cost se vede direct în buget — cheltuielile cu dobânzile au fost de 29,4 miliarde lei în primul semestru din 2026, cu 4,1 miliarde lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

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