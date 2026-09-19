Ministerul Finanțelor a suplimentat cu peste 1 mld. lei limita de cheltuieli pentru plata compensărilor la energie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avizat suplimentarea cu 1,058 miliarde de lei a limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pentru asigurarea plăților care trebuie efectuate în luna septembrie 2026, cea mai mare parte a sumei fiind destinată compensării consumului de energie electrică și gaze naturale.

Din suma totală, 1,03 miliarde de lei sunt alocate Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială pentru plata integrală a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale.

„Decontările către furnizorii de energie nu s-au realizat în ritmul necesar, iar acumularea acestor obligații a devenit una dintre problemele pe care statul trebuie să le corecteze”, a declarat Alexandru Nazare, potrivit Ministerului Finanțelor.

El a precizat că Ministerul Finanțelor nu gestionează direct decontările către furnizorii de energie, însă modificările legislative și asigurarea resurselor bugetare urmăresc accelerarea plăților și recuperarea întârzierilor acumulate.

Limita de cheltuieli pentru luna septembrie a fost actualizată la 1,03 miliarde de lei, în condițiile în care legislația prevede majorarea de la 40% la 60% a procentului sumelor decontate furnizorilor la depunerea cererilor, precum și plata diferenței de 20% pentru cererile pentru care fusese achitat anterior 40% din valoarea solicitată.

Suplimentarea include și 28,9 milioane de lei pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Fondurile sunt destinate plății unor drepturi pentru transportul interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat și evitării acumulării de penalități.

„Statul trebuie să fie mult mai atent atunci când își asumă noi scheme și noi cheltuieli. Nu mai putem construi mecanisme pe care nu ni le permitem sau pe care nu le putem finanța predictibil”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor afirmă că va continua să urmărească execuția bugetară și să asigure, în limita resurselor disponibile și a legislației în vigoare, finanțarea obligațiilor prioritare ale statului, cu menținerea disciplinei necesare pentru atingerea țintelor fiscal-bugetare.

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