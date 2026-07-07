Ministerul Finanțelor a stabilit cheltuielile eligibile pentru deducerea fiscală de 50% acordată companiilor care se listează la bursă

Ministerul Finanțelor a emis ordinul care stabilește categoriile de cheltuieli eligibile pentru aplicarea deducerii fiscale suplimentare de 50% acordate companiilor care se listează la Bursa de Valori București (BVB) sau pe un sistem multilateral de tranzacționare (SMT), punând astfel în aplicare facilitatea introdusă anterior în Codul fiscal pentru stimularea finanțării prin piața de capital.

Este vorba despre Ordinul nr. 804/2026 al ministrului Finanțelor, care clarifică modul de aplicare a prevederilor articolului 25 alineatul (14) din Codul fiscal și stabilește tipurile de cheltuieli care pot beneficia de deducerea suplimentară. Facilitatea se aplică începând cu 1 ianuarie 2026 și urmărește încurajarea companiilor să se finanțeze prin piața de capital și să se listeze la bursă.

Potrivit ordinului, contribuabilii pot deduce suplimentar 50% din valoarea cheltuielilor eligibile la calculul rezultatului fiscal, ceea ce reduce baza impozabilă.

Printre cheltuielile eligibile se numără serviciile de consultanță juridică și fiscală, evaluarea companiei, auditul financiar, serviciile de intermediere, activitățile de relații cu investitorii, promovarea ofertei publice, taxele percepute pentru aprobarea prospectului și înregistrarea valorilor mobiliare, taxele de admitere și de menținere la tranzacționare percepute de operatorul pieței, serviciile prestate de Depozitarul Central, precum și costurile necesare adaptării proceselor interne ale societății pentru respectarea obligațiilor care decurg din statutul de companie listată.

Conform ordinului, facilitatea fiscală se aplică începând cu data deciziei organului de conducere privind inițierea procesului de listare, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2026. În același timp, cheltuielile finanțate prin scheme de ajutor de stat sau de minimis dedicate listării nu pot beneficia și de această deducere suplimentară.

Pentru aplicarea facilității, companiile vor fi obligate să evidențieze distinct în contabilitate cheltuielile eligibile și să păstreze documentele justificative care demonstrează încadrarea acestora în prevederile ordinului.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că măsura face parte din pachetul de relansare economică și urmărește să reducă costurile suportate de companiile care aleg finanțarea prin piața de capital.

„Companiile care aleg să se listeze la Bursa de Valori București vor putea beneficia de o deducere fiscală suplimentară de 50% pentru cheltuielile aferente acestui proces”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, listarea implică numeroase costuri, de la consultanță și servicii juridice până la audit, promovare și taxe de admitere și menținere la tranzacționare, iar noua facilitate are rolul de a reduce această povară financiară. „Listarea la bursă trebuie să devină o opțiune reală pentru mai multe companii românești”, a afirmat Nazare, adăugând că statul recunoaște astfel rolul pieței de capital în finanțarea economiei și în îmbunătățirea guvernanței corporative.

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