Ministerul Finanțelor a majorat bugetul programului Rabla, la 400 mil. lei

Ministerul Finanțelor a anunțat majorarea bugetului programului Rabla cu 100 de milioane de lei, la 400 de milioane de lei, în 2026. Anunțul ministrului a venit în aceeași zi în care premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții producătorului auto Dacia.
„Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 mil. lei în plus față de valoarea inițială a programului, propusă de Ministerul Mediului. Am majorat bugetul AFM (Administrația Fondului pentru Mediu – n.r.) pentru anul acesta, pentru ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia”, a scris, miercuri, ministrul Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.
Potrivit acestuia, bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct: Rabla Clasic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor.
Presiune pe vânzările Dacia în prima parte a anului, unul din cei doi mari producători locali de autoturisme
„Pentru Rabla, am considerat important să majorăm alocarea. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie: susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important”, a mai transmis Nazare.
Ministrul a mai explicat că bugetul mai include și finanțări pentru proiecte preluate din PNRR și investiții în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate și capacități de reciclare.
Miercuri dimineață, prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o întâlnire de lucru cu Mihai Bordeanu, directorul Dacia în cadrul grupului Renault. Printre temele discutate s-a numărat și programul Rabla și susținerea unor politici publice care să susțină înnoirea parcului auto și dezvoltarea industriei auto naționale.
În urmă cu două săptămâni Diana Buzoianu, ministra interimară a Mediului, anunțase că bugetul programului Rabla va fi de 300 de milioane de lei în acest an. Ea a mai anunțat că programul va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.
