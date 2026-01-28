Ministerul Finanțele propune majorarea plafonului pentru împrumuturile externe cu 9 mld. euro, până la 99 mld. Ieșirile pe piețele externe, tot mai dese din cauza deficitelor bugetare record

Ministerul Finanțelor propune majorarea cu 9 mld. euro a sumei maxime a programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, „Medium Term Notes” (MTN), la 99 mld. euro, ”în scopul acoperirii necesarului brut de finanţare prin emisiuni de euroobligațiuni pe pieţele internaţionale de capital pentru anul 2026 și realizarea unei emisiuni în debutul anului 2027”, potrivit unui proiect de Ordonanță.

Sumele împrumutate de pe piețele externe aproape s-au dublat în ultimii ani, pe măsură ce deficitele record au generat nevoi de finanțare imposibil de acoperit doar din resurse interne. În 2025, statul a împrumutat echivalentul a 105 mld. lei de pe piețele externe, în 2024 101 mld. lei, iar în 2023 63 mld. lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

În forma sa actuală, programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (MTN) reglementează posibilitatea de a emite obligaţiuni pe pieţele externe, în sumă maximă, în orice moment, de 90 miliarde de euro sau echivalent euro din orice valută. Valoarea obligaţiunilor emise şi nerambursate (în euro și în dolari) în cadrul Programului MTN este în prezent de circa 86,8 miliarde de euro echivalent.

Prin urmare, suma disponibilă pentru emisiuni de euroobligațiuni este de aproximativ 3,2 miliarde de euro, insuficientă având în vedere nevoile de finanțare din acest an.

Statul trebuie să împrumute aproximativ 265-275 miliarde de lei în 2026

Din calculele preliminare ale ministerului, planul anual de finanțare previzionat pentru anul 2026 este în sumă de aproximativ 265-275 miliarde de lei, sumă care trebuie să acopere deficitul bugetar și refinanțarea datoriei publice scadente pentru anul în curs.

Din punct de vedere al surselor de finanțare se estimează contractarea de datorie publică de pe piața internă în sumă de aproximativ 160-170 miliarde lei și de pe piața externă de aproximativ 21 miliarde de euro. Volumul

estimat pe piața externă urmează a fi asigurat prin emisiuni de euroobligațiuni în sumă de 10 miliarde de euro, restul fiind sume estimate a fi atrase prin împrumuturi în cadrul programelor PNRR, SAFE, împrumuturi de la instituții financiare internaționale și plasamente private.

Împrumuturile externe care ajung la scadență în 2026 și 2027

Totodată, în cursul anului 2026 vor mai ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de aproximativ 3,25 miliarde de euro: 0,75 miliarde de euro în data de 26 februarie 2026, 1,56 miliarde de euro în data de 27 septembrie 2026 și 0,94 miliarde de euro în data de 8 decembrie 2026.

Totodată în anul 2027 sunt scadente 3 emisiuni de eurooobligațiuni în valoare de 2 miliarde de euro și 2,35 miliarde de dolari (în 27 februarie 2027 este scadentă o emisiune în valoare de 1,35 miliarde de dolari, în 19 aprilie 2027 este scadentă o emisiune de 2 miliarde de euro iar în 25 noiembrie 2027 este scadentă o emisiune de 1 miliard de dolari).

„Deoarece plafonul Programului MTN se eliberează la momentul rambursării unor obligaţiuni, în calculul majorării plafonului programului s-a avut în vedere faptul că ultimele scadențe din anul 2026 sunt în lunile septembrie și decembrie, iar emisiunile noi de euroobligaţiuni se realizează în funcţie de condiţiile de piaţă, cel mai probabil în prima parte a anului şi în al treilea trimestru.

În consecință, pentru acoperirea nevoilor de finanțare de pe piețele externe pentru anul 2026 precum și pentru a crea flexibilitatea necesară pentru a realiza prima emisiune din anul 2027 în debutul acelui an având în vedere că în anul 2026 prima scadență este în luna februarie 2026 în sumă de 0,75 miliarde EUR şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 3,2 miliarde EUR, se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 9 miliarde EUR, de la 90 miliarde EUR la 99 miliarde EUR.”, se arată în nota de fundamentare.

***