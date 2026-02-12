Ministerul Energiei propune supraveghere extinsă pentru activele Lukoil din România, inclusiv rafinăria Petrotel și perimetrul offshore Trident

Ministerul Energiei a lansat în transparență decizională un proiect de hotărâre de guvern prin care propune instituirea unei supravegheri extinse asupra tuturor activelor deținute în România de grupul petrolier rus Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel de la Ploiești, rețeaua de benzinării și perimetrul offshore Trident, ca răspuns la riscurile generate de sancțiunile internaționale și pentru protejarea securității energetice naționale.

Conform notei de fundamentare, măsura se justifică prin necesitatea protejării intereselor statului român în sectoarele de rafinare, distribuție și exploatare a resurselor energetice, cu impact direct asupra securității energetice naționale. Supravegherea extinsă urmărește prevenirea riscurilor sistemice generate de activitățile entităților vizate, în special în contextul aplicării sancțiunilor internaționale impuse Lukoil și potențialelor efecte asupra fluxurilor financiare, lanțurilor de aprovizionare și funcționării comerciale normale.

Documentul enumeră patru entități vizate de propunerea de supraveghere extinsă: Lukoil România SRL, deținută integral de LITASCO SA (Elveția); Petrotel-Lukoil S.A., controlată majoritar de LITASCO SA; Lukoil Lubricants East Europe SRL, deținută de LUKOIL INTERNATIONAL GmbH; și Lukoil Overseas Atash B.V. – Sucursala București.

Documentul precizează că prin mecanismul de supraveghere extinsă se asigură cadrul de control și prevenție necesar pentru monitorizarea operațiunilor acestor entități, evitându-se blocajele operaționale sau perturbările în aprovizionarea cu țiței și combustibili pe piața internă. În același timp, se menține dreptul de proprietate și funcționarea comercială normală a acestor companii, în limitele legii.

Un punct central al supravegherii îl reprezintă atribuțiile supraveghetorului, care trebuie să avizeze operațiunile entităților, să verifice tranzacțiile externe, să analizeze fluxurile financiare și comerciale, să monitorizeze procesul decizional managerial și să identifice rapid riscurile asociate sancțiunilor internaționale. Potrivit proiectului, aceste măsuri vor servi drept garanție împotriva direcționării fluxurilor financiare către entități sancționate sau terțe părți aflate sub restricții internaționale.

Potrivit notei de fundamentare, supravegherea extinsă va intra în vigoare de la data adoptării actului normativ. Statul va putea astfel să intervină prompt în situații de criză sau de perturbare a funcționării normale a infrastructurilor de rafinare și distribuție, protejând capacitatea națională de procesare a țițeiului și continuitatea livrărilor pe piața internă.

Măsura vine într-un context în care gigantul rus Lukoil se confruntă cu sancțiuni internaționale, inclusiv din partea Statelor Unite, care în octombrie 2025 l-au inclus pe lista entităților sancționate pentru rolul său în contextul războiului din Ucraina.

Sancțiunile au impus vânzarea activelor externe ale companiei până la începutul anului 2026, iar în această perioadă autoritățile române au intensificat demersurile pentru a gestiona riscurile asociate impactului asupra pieței interne și securității energetice.

Tranzacțiile internaționale ale grupului Lukoil, inclusiv negocierile privind vânzarea diviziei internaționale către fondul american Carlyle Group, au generat incertitudini suplimentare privind viitorul operațiunilor locale. Deși termenii financiari nu au fost dezvăluiți, această tranzacție reflectă presiunile de pe activele Lukoil la nivel global.

Proiectul de hotărâre subliniază, de asemenea, că termenele principale legate de licențele de operare ale entităților Lukoil în România sunt strânse: licența pentru tranzacțiile legate de stațiile de alimentare și distribuție de carburanți expiră la 29 aprilie 2026, iar cea pentru tranzacțiile necesare vânzării activelor internaționale expiră la 28 februarie 2026.

Guvernul afirmă că măsura nu va afecta dreptul de proprietate sau funcționarea normală a afacerilor, dar va oferi instrumentele necesare pentru a preveni riscurile care ar putea destabiliza sectorul energetic sau piața combustibililor. Actul normativ urmează să fie adoptat de Executiv în perioada imediat următoare și va fi esențial în asigurarea stabilității energetice în contextul actual al pieței internaționale.

