Ministerul Energiei pregătește schimbări mari pe piața de energie: licențe temporare pentru centralele noi, contracte cu preț fix protejate de modificări unilaterale și un „achizitor unic“ pentru pierderile din rețea

Un proiect de OUG publicat în dezbatere publică de Ministerul Energiei urmărește să introducă modificări importante în Legea energiei electrice și a gazelor naturale, între care licențe temporare pentru noile capacități de producție și stocare, racordări flexibile în zonele în care rețeaua nu mai dispune de suficientă capacitate, noi reguli pentru contractele de furnizare și crearea unui „achizitor unic” pentru energia necesară consumului tehnologic al operatorilor de rețea (distribuitori + Transelectrica).

Proiectul transpune Directiva europeană 2024/1711 privind reorganizarea pieței energiei electrice. România are deja deschise proceduri de infringement pentru transpunerea incompletă a directivei, iar termenul general de implementare a expirat în ianuarie 2025. O a doua procedură a fost deschisă în septembrie 2026 pentru prevederile privind libera alegere a furnizorului și partajarea energiei (dreptul clienților activi de a autoconsuma, stoca și partaja energia din surse regenerabile – termenul de transpunere a expirat la 17 iulie 2026).

Licențe temporare de maximum 60 de zile pentru noile centrale și instalații de stocare

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea licențierii temporare pentru capacitățile noi sau retehnologizate de producere și stocare a energiei electrice. Astfel, ANRE va putea acorda o licență temporară de exploatare comercială în baza certificatului de conformitate tehnică cu valabilitate temporară și a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune.

Licența va permite producătorului să producă, să injecteze în rețea și să comercializeze energia pe piața angro înainte de obținerea licenței definitive.

Durata maximă va fi de 60 de zile de la recepția punerii în funcțiune, măsura urmărind să reducă perioada în care capacități deja construite și tehnic funcționale nu pot participa comercial la piață din cauza finalizării procedurilor administrative.

Potrivit notei de fundamentare, scopul este „reducerea întârzierilor dintre punerea în funcțiune și obținerea licenței definitive” și integrarea mai rapidă a noilor capacități în Sistemul Energetic Național (SEN). Dacă titularul nu obține ulterior certificatul de racordare sau nu îndeplinește condițiile pentru licența definitivă, ANRE va putea suspenda sau retrage licența temporară.

Producătorii vor avea o obligație, până la final de 2027, să tranzacționeze minimum 50% din producție – Furnizorii obligația de a avea asigurat 30% din consumul clienților altfel decât prin achiziții pe termen scurt

Proiectul modifică și o serie de obligații pentru producători și furnizori. În cazul producătorilor, obligația acestora de a tranzacționa minimum 50% din producția anuală de energie electrică se schimbă pentru a va avea doar caracter temporar – se va aplica doar până la 31 decembrie 2027.

Obligația a fost instituită în vederea menținerii unei lichidități adecvate pe piețe, altele decât cele spot (piața pentru ziua următoare, piața intrazilnică și piața de echilibrare), dar din 2027 sunt așteptate să intre în producție capacități mai mari de energie. De obligație sunt scutiți în prezent producătorii care au în portofoliu exclusiv capacități din surse eoliene, solare sau microhidrocentrale, precum și capacități în cogenerare de înaltă eficiență.

Proiectul de OUG îi introduce pe lista celor scutiți și pe producătorii care sunt în același timp și furnizori pentru clienți casnici. Proiectul prevede și reguli tranzitorii astfel încât contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a OUG să fie luate în calcul și să nu fie afectate obligațiile deja asumate.

″În cazul producătorilor de energie electrică care au și calitatea de furnizor de energie electrică, condiția tranzacționării a cel puțin 50% din producția anuală de energie electrică prin contracte încheiate pe piețele organizate de energie electrică, altele decât PZU, PI și PE, (…), se consideră îndeplinită și prin încheierea de contracte de furnizare a energiei electrice cu clienți casnici, în măsura în care energia electrică aferentă acestor contracte provine din producția proprie″, se arată în proiectul de OUG.

Tot doar până la 31 decembrie 2027 se va aplica obligația furnizorilor de a-și asigura cel puțin 30% din energia electrică necesară consumului clienților din portofoliu din producție proprie sau prin contracte la termen, în afara pieței pentru ziua următoare, pieței intrazilnice și pieței de echilibrare. De la 1 ianuarie 2028, această obligație dispare.

Și aici sunt prevăzute dispoziții tranzitorii la pentru luarea în considerare a cantităților de energie electrică deja contractate anterior intrării în vigoare a actului normativ, în vederea protejării raporturilor contractuale existente și a asigurării predictibilității cadrului de reglementare.

Racordare flexibilă acolo unde rețeaua este plină

A doua schimbare importantă privește proiectele care nu pot fi racordate în prezent deoarece capacitatea rețelei este insuficientă. ANRE va trebui să elaboreze un cadru pentru așa-numitele acorduri flexibile de racordare, care vor permite conectarea unor noi capacități de producere și stocare chiar și în zone în care capacitatea disponibilă pentru racordări ferme este limitată sau inexistentă.

Ministerul Energiei explică faptul că întârzierile de racordare sunt provocate frecvent tocmai de lipsa capacității rețelei în zonele alese de investitori. Într-un asemenea acord vor trebui stabilite separat capacitatea care poate fi evacuată sau absorbită din rețea și capacitatea flexibilă suplimentară disponibilă în anumite intervale.

Regulile vor trebui să prevadă și trecerea ulterioară către o racordare fermă, odată cu dezvoltarea rețelei. În zonele în care ANRE consideră că extinderea rețelei nu reprezintă cea mai eficientă soluție, racordarea flexibilă va putea deveni chiar permanentă.

Utilizatorii racordați în acest sistem vor trebui să instaleze sisteme certificate de control al puterii, astfel încât injecția sau consumul să poată fi limitate în funcție de constrângerile rețelei.

Contracte cu preț fix sau dinamic și protecție împotriva modificărilor unilaterale

OUG aduce modificări importante și pentru clienții finali. Furnizorii vor trebui să ofere produse contractuale mai transparente și comparabile, iar consumatorii vor avea dreptul să aleagă între contracte pe durată determinată și cu preț fix și contracte cu preț dinamic, în funcție inclusiv de tipul de contor instalat.

Înainte de încheierea sau prelungirea unor asemenea contracte, furnizorul va trebui să transmită clientului un rezumat clar al principalelor condiții și drepturi contractuale.

În cazul contractelor pe durată determinată cu preț fix, proiectul interzice modificarea unilaterală a condițiilor și încetarea anticipată de către furnizor, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.

Consumatorii vor putea „partaja” energia produsă. Consumatorii vulnerabili vor fi protejați de deconectare și în caz de neplată

Legea va introduce explicit și conceptul de partajare a energiei pentru care s-a deschis procedură de infringement. Astfel, clienții activi vor putea autoconsuma, stoca și partaja energia regenerabilă produsă, inclusiv contra cost sau gratuit, cu alți consumatori aflați în aceeași zonă de distribuție.

Vor putea fi create acorduri de partajare, inclusiv prin intermediul unui organizator terț, iar operatorii de distribuție vor avea obligații privind colectarea și transmiterea datelor de contorizare.

Ministerul Energiei argumentează că mecanismul poate permite inclusiv consumatorilor care nu își pot instala propriile capacități de producție, din motive financiare sau de spațiu, să beneficieze de energia produsă de alți clienți activi.

În același timp, proiectul consolidează și protecția consumatorilor vulnerabili, iar aceștia nu vor putea fi deconectați de la alimentarea cu energie electrică în perioada în care beneficiază de măsuri de protecție socială.

Sunt prevăzute și măsuri preventive înainte de deconectare, precum planuri de plată, sprijin financiar, informarea consumatorilor și alte mecanisme de intervenție timpurie, cu implicarea autorităților locale și a instituțiilor din domeniul social.

Apare „achizitorul unic” pentru consumul tehnologic al rețelelor

O altă modificare importantă este introducerea unui mecanism de achizitor unic. Fără a exista obligație, operatorii de distribuție și Transelectrica vor putea mandata o entitate să cumpere centralizat energia necesară acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor – adică a pierderilor din rețea.

Ministerul Energiei argumentează că actualele achiziții pentru acoperirea pierderilor din rețele sunt fragmentate și expuse volatilității pieței, iar centralizarea ar permite o putere mai mare de negociere și inclusiv încheierea unor contracte bilaterale multianuale, cu costuri mai predictibile, în condițiile în care aceste costuri se regăsesc în final în tarifele de rețea suportate de consumatori.

Achizitorul unic nu va putea opera însă pe piața pentru ziua următoare, piața intrazilnică sau piața de echilibrare, fiind limitat la achizițiile de pe piața angro și contractele bilaterale pe termen lung. Participarea operatorilor va fi voluntară, iar procedurile necesare funcționării mecanismului trebuie elaborate până la 31 mai 2027 și avizate ulterior de ANRE.

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