Ministerul Educației reglementează temele pentru acasă: timp limitat, nivel de dificultate diferențiat, interzicerea folosirii acestora ca pedeapsă

Temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși două ore pentru elevii de gimnaziu și liceu, respectiv o oră pentru învățământul primar, potrivit unui ordin semnat vineri de ministrul Educației și Cercetării, Daniel David (foto).

Potrivit acestuia, tema pentru acasă trebuie stabilită diferențiat, astfel: tema obligatorie, cu un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei, și tema suplimentară, care este opțională, cu caracter general sau individual, destinată activităților de recuperare sau pregătirii pentru performanță.

La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

Timpul total alocat temelor obligatorii la învățământul primar va fi de maximum o oră. Pentru toate celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar, temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși două ore, informează Ministerul Educației..

O altă măsură prevede că tema pentru acasă la o disciplină, atunci când presupune realizarea unor lucrări mai ample sau de sinteză, poate fi maximum una pe interval de învățare (modul).

În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învățământul primar și gimnazial, se precizează în ordinul ministrului Educației.

„La stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariția unor efecte negative precum: pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor), oboseală fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat activităților recreative (sportive, artistice, gospodărești, lectura etc.), precum și adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate”, prevede ordinului.

Totodată, „se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantități mari de exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării unor activități care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pot fi parcurse individual ca temă pentru acasă”.

Potrivit documentului, anual se va colecta feedbackul elevilor și părinților cu privire la utilitatea și eficiența temelor pentru acasă.

„Directorul, pentru învățământul primar, și dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administrație ale unităților școlare. Acestea vor lua măsuri atât pentru eficientizarea educației prin teme, cât și pentru creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților”, se arată în comunicat.

Ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

