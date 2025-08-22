Ministerul Educatiei: mărirea normei didactice ajută la o interacțiune mai mare elevi-profesori – Sindicatele continuă protestele

Ministerul Educației și Cercetării a transmis, într-un comunicat, că mărirea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacțiune cu profesori-titulari. Amintim că, Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025 prevede că norma didactică de predare crește, în medie, cu 2 ore.

„Pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităților de învățământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleași unități școlare, iar ceilalți aproximativ 1,4% își vor constitui normele și de la alte unități școlare”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

Creșterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacțiune cu profesori-titulari, dar, așa cum preciza ministrul Educației și Cercetării, acest lucru trebuie dublat de o reducere a încărcării birocratic-administrative din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză. De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în 3 sau mai multe unități școlare.

Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori și ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora. Ministerul Educației și Cercetării va informa public și în privința acestor demersuri.

Ministerul Educației și Cercetării mulțumește tuturor cadrelor didacttice pentru implicarea în pregătirea anului școlar, în condițiile dificile generate de criza fiscal-bugetară.

Protestele profesorilor continuă și vineri față prevederile legii privind educația. Este a 16-a zi de proteste, declanșate de sindicate în urmă cu 4 săptămâni.

Sindicatele au anunțat proteste zilnice până la începutul anului școlar. Federațiile au transmis profesorilor că este esențial ca, în data de 8 septembrie, să nu participe la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar 2025-2026: „Nu putem să participăm la festivități golite de conținut și să aplaudăm discursuri ipocrite și demagogice”

Sindicatele susțin că se doreste eliminarea titularizării profesorilor

Sindicatele avertizează că se pregătește eliminarea titularizării profesorilor și cheamă profesorii la proteste împotriva măsurilor anunțate de guvernul Ilie Bolojan.

Sindicatele din învățământ au transmis profesorilor că se pregătește eliminarea titularizării din sistem, ceea ce va afecta profund toate cadrele didactice, indiferent de ciclul la care predau.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis către profesori un document prin care au explicat cum le sunt afectate drepturile în contextul în care titularizarea ar fi eliminată.

„De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că se pregătește eliminarea titularizării în sistemul de învățământ, măsură care va lovi în toate cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal”, se arată în documentul primit de profesori.

Comunitatea Merito, proiect educațional care adună profesori valoroși din întreaga țară, recunoscuți pentru implicarea și impactul lor pozitiv în educație, a propus eliminarea examenului de titularizare ca metodă principală de intrare pe post, propunând un sistem de „rezidențiat didactic”, zero hârtii pentru profesori și introducerea unui sistem digital unificat pentru directori, precum și degrevarea completă de ore a directorilor în funcție de complexitatea școlii.

Titularizarea, adică angajarea pe o perioadă nedeterminată într-o școală, presupune ca profesorii ce candidează pe post să obțină minimum nota 7 la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului, condiție care nu garantează, însă, obținerea catedrei de titular/postului.

Specialiștii OCDE au criticat modalitatea de angajare în școli a profesorilor, recomandând chiar desființarea examenului de titularizare, care permite profesorilor să predea deși nu obțin nota de trecere, adică șapte.

