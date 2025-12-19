Ministerul Dezvoltării va moderniza bazinele de înot de la „Lia Manoliu”. Valoarea investiției, 100 mil. lei

Ministerul Dezvoltării a aprobat, prin ordin de ministru, finanțarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a bazinelor acoperite de înot și de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu”, a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Construit în perioada 1968-1971, acest ansamblu, singurul de acest gen din București, este destinat pregătirii sportivilor, unii dintre ei devenind nume sonore ale sportului românesc, însă, în prezent, infrastructura nu mai corespunde standardelor de siguranță și performanță necesare, fiind nefuncțională de ani de zile.

”Reprezentând o moștenire sportivă de peste 50 de ani, modernizarea bazinelor nu va fi doar un câștig pentru sportivii de elită, ci și pentru comunitate. Va fi o investiție în sănătatea publică, în educația tinerilor și în păstrarea tradiției sportive a României”, a precizat ministrul dezvoltării.

Durata de realizare, 30 de luni

Lucrările vor fi realizate pe o suprafață construită de 12.000 mp, pe un regim de înălțime S+Sth+P (subsol, subsol tehnic și parter), valoarea estimată a investiției este de aproape 100 de milioane de lei, iar durata de realizare a investiției este de 30 de luni, dintre care 6 luni sunt pentru etapa de proiectare.

Pe lângă consolidare, reabilitare și modernizare, complexul va fi eficientizat energetic, va fi reabilitat sistemul de încălzire și va fi montat un nou sistem de ventilație. Totodată, va fi înlocuită tâmplăria exterioară și vor fi montate corpuri de iluminat cu consum redus, vor fi reabilitate sistemele de filtrare și tratare a apei și se va fora pentru a asigura alimentarea bazinelor cu apă din subteran. De asemenea, se vor introduce tribune cu o capacitate de 70, respectiv 110 persoane.

După aprobarea finanțării, obiectivul de investiții va intra în procedură de licitație publică, în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție.

După modernizare, complexul va deveni un spațiu deschis, accesibil locuitorilor de toate vârstele, iar organizarea de competiții internaționale va aduce beneficii economice și va contribui la crearea de noi locuri de muncă, mai transmite ministerul.

