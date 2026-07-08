Ministerul Dezvoltării prelungeşte până la 30 august termenul limită pentru finalizarea proiectelor PNRR – peste 5.300 de proiecte vizate

Ministerul Dezvoltării prelungeşte cu o lună, până la 30 august, termenul limită pentru finalizarea proiectelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

În prezent, absorbţia fondurilor este de 86%, iar măsura luată miercuri este menită să aducă absorbţia fondurilor cât mai aproape de 100% din fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectele derulate de MDLPA, a anunțat miercuri ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila.

„Apelez din nou la toţi beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării, inclusiv la cei care au contractat împrumuturi de la Trezorerie, să accelereze ritmul de execuţie a investiţiilor şi să depună urgent facturile pentru a fi decontate. Aceste proiecte înseamnă bunăstare pentru cetăţeni şi dezvoltare pentru comunităţile locale”, a declarat Cseke Attila.

Noile ordine ale ministrului Dezvoltării intră în vigoare miercuri, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României.

Impact asupra 5.300 de proiecte

Această decizie influenţează cele peste 5.300 de contracte finanţate de Ministerul Dezvoltării, prin componentele C5, C10 şi C15 ale PNRR.

Fondurile europene sunt utilizate pentru:

construirea unor creşe moderne şi prietenoase cu mediul

renovarea energetică şi consolidarea seismică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, a spitalelor, a şcolilor şi a altor clădiri publice

pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi şi prietenoase cu mediul în localităţile din România.

„Nu vom avea posibilitatea de a prelungi din nou termenul, iar, conform legii, Ministerul Dezvoltării va trebui să recupereze de la beneficiari banii investiţi în proiecte nefinalizate. Astfel, trebuie să profităm de acest termen prelungit şi să atragem toate fondurile disponibile”, a transmis Cseke Attila.

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