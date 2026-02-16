Ministerul Apărării cere daune de 85 mil. euro turcilor de la Otokar, pentru că partenerii cu legături în Rusia ai acestora nu pot realiza blindatele la Mediaș

Otokar a anunțat la bursa din Istanbul, între 20 decembrie și 13 februarie, că are de plată despăgubiri de aproape 430 de milioane de lei către Romtehnica, companie a Ministerului Apărării Naționale din România.

Daunele sunt pentru faptul că partenerii Otokar din România, nu au putut livra blindate Cobra II produse în țara noastră , la Media ș. Î n pofida penalit ăților, Otokar nu renunță la contract, conform notific ărilor bursiere.

Pentru a elimina problemele din contract, a anunțat că dorește că cumpere, până în aprilie, cu 85 de milioane de euro pentru Automecanica SA Mediaș, firmă ai cărei acționari au legături cu Rusia.

Curs de Guvernare dezvăluia în urmă cu un an vulnerabilități legate de profilul de securitate și capacitatea industrială a Automecanica Mediaș, partenerul local, al turcilor de la Otokar în contractul pentru cele 1.059 de vehicule blindate tactice ușoare Cobra II 4×4.

Curs de Guvernare dezvăluia că Automecanica Mediaș este deținută de persoane cu legături în cercurile înalte de la Moscova, țară care nu dorește întărirea NATO și care este adversarul principal al organizației de securitate din care România face parte.

Acum, după un an, Romtehnica, compania de stat controlată de Ministerul Apărării Naționale, a ajuns să ceară daune de 430 de milioane de lei (85 de milioane de euro) pentru faptul că nu primește blindatele Cobra II conform contractului încheiat încă din 2024. Informațiile au fost obținute de Curs de Guvernare după ce a consultat notificările bursiere la Istanbul ale companiei Otokar.

Contractul atribuit companiei turce Otokar, are o valoare de aproximativ 4,26 miliarde de lei (fără TVA), echivalentul a circa 857 de milioane de euro, și include producție locală în România. Otokar trebuie să livreze, din 2025 până în 2029, 1.059 de astfel de blindate, însă după al 278-lea autovehicul acestea trebuiau să fie produse în România, cu ajutorul subcontractantului Automecanica SA din Mediaș (o altă companie față de Automecanica Rheinmetall SRL din Mediaș).

Anunțul Otokar despre ultima cerere de daune din partea Romtehnica

Potrivit comunicării oficiale a companiei Otokar către bursa din Istanbul (https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1556765), „la 13 februarie 2026, Romtehnica a transmis către societatea noastră cereri de plată totalizând 230 milioane de lei lei, invocând neîndeplinirea la termen a unor etape intermediare privind pregătirile pentru producția locală”. Compania precizează că „anticipează plata sumei menționate în primul trimestru din 2026, cu rezervarea drepturilor legale” și că „este planificată formularea unei acțiuni în justiție pentru contestarea acestei cereri, în paralel cu continuarea discuțiilor dintre părți”.

Documentul arată și structura sumei: „partea aferentă anului 2025 se ridică la 85.265.733,11 lei, sumă ce va fi acoperită din provizioanele deja constituite în situațiile financiare anuale”, în timp ce „diferența aferentă anului 2026, în cuantum de 144.951.746,29 lei, urmează a fi compensată din drepturile contractuale corespunzătoare anului 2026”.

Această notificare vine după alte două solicitări anterioare din decembrie 2025. Prima de „191,8 miliaone de lei, anunțată însă în ianuarie 2026, formulată „pe motivul întârzierilor și disputelor apărute în procesul de pregătire a producției locale”.

A doua cerere, de 7,2 milioane de lei, a fost cauzată de livrarea cu întârziere a 194 de unități din primul lot ce urma să fie fabricat în facilitățile Otokar, livrare deja finalizată între timp.

Soluția Otokar: să cumpere Automecanica SA de la actualii acționari cunoscuți pentru legături cu Rusia

În paralel, tot în luna ianuarie 2026, Otokar a notificat Bursa din Istanbul că a semnat un acord de intenție de cumpărare a Automecanica pentru aproximativ 85 de milioane de euro.

„A fost semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) între compania noastră și acționarii Automecanica, Andrei Scobioală și Automecanica SKB Property SRL, pentru stabilirea principiilor de bază înaintea negocierii unui Contract de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni privind achiziția unui pachet de acțiuni reprezentând 96,77% din capitalul (Tranzacția) Automecanica S.A. («Automecanica»), societate înființată în România și activă în industria de apărare”, se precizează în notificarea Otokar.

Prețul de achiziție al acțiunilor este estimat a fi determinat pe baza unei valori de întreprindere de 87.838.773 euro (corespunzătoare aproximativ sumei de 85.000.000 euro pentru pachetul de 96,77% ce urmează a fi achiziționat), mai anunțau reprezentanții companiei.

Reamintim că, Otokar și Automecanica au înființat cu Automecanica un joint-venture în cadrul firmei românești Sisteme Apărare România (SAROM) SRL, un joint venture prin care trebuia să livreze blindatele.

Curs de Guvernare a dezvăluit că Automecanica SA este controlată de persoane cu legături la Moscova. Pe 25 decembrie 2022, Automecanica SA din Mediaș își schimbă acționariatul – Nick Știrban, un om de afaceri român cu conexiuni în Austria, se retrage complet din compania pe care o deținea și a rămas, în schimb, cu o parte din platforma industrială din Mediaș, trecută pe firma Automecanica SRL – companie care, în 2024, a fost vândută către grupul german Rheinmetall.

Din 2022, Automecanica SA Mediaș avea ca acționari principali pe Andrei Scobioală (48,3841%), pe firma Automecanica SKB Property SRL (48,3841%) și un grup de persoane fizice minoritare care dețin împreună aproximativ 3,23% din acțiuni.

La rândul său, Automecanica SKB Property SRL este o firmă din Chitila (Ilfov), în care acționar unic era Sergei Glinka.

Sergei Glinka este un om de afaceri care a figurat în trecut în topul Forbes al celor mai bogați oameni de afaceri din Rusia, cu afaceri reportate la peste 650 de milioane de dolari, și a fost implicat anterior în grupul rus Transmashholding, unde a deținut funcții de conducere între 2002 și 2018.

Sergei Glinka și Andrei Scobioală au susținut mereu pentru Curs de Guvernare că nici nu au intrat în Rusia, deși au familii și afaceri în Rusia încă de acum două decenii.

